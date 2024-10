Le Rwanda rapporte des progrès dans la lutte contre la maladie à virus de Marburg, alors que les guérisons dépassent les décès-Xinhua

KIGALI, 13 octobre (Xinhua) — Le Rwanda fait des progrès significatifs dans sa lutte contre l’épidémie de maladie à virus de Marburg (MVD), avec des données récentes montrant plus de guérisons que de décès.

Le ministre rwandais de la Santé, Sabin Nsanzimana, a fait le point lors d’une conférence de presse dimanche à Kigali, la capitale du Rwanda, alors que le pays poursuit ses efforts pour contenir la propagation de la maladie. « Au cours des sept derniers jours, nous avons enregistré plus de guérisons que de décès, ce qui est un signe positif que les mesures de protection et les traitements que nous avons mis en œuvre donnent des résultats », a déclaré Nsanzimana.

Il a souligné que depuis la détection du MVD au Rwanda à la fin du mois dernier, 61 personnes ont été infectées : 14 sont décédées, 18 se sont rétablies et 29 restent sous traitement.

Nsanzimana a ajouté qu’aucune nouvelle infection n’a été détectée au cours des trois derniers jours de tests, tout en mettant en garde contre toute complaisance. « Cela ne signifie pas que nous pouvons relâcher nos efforts », a-t-il prévenu.

Sur les 700 vaccins reçus, 620 doses ont déjà été administrées aux travailleurs de première ligne et aux secouristes. Le nombre cumulé de tests effectués dans le pays avait atteint 3.376 samedi, selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé.

Le premier lot de 700 vaccins Marburg est arrivé au Rwanda le 5 octobre.

Nsanzimana a également rassuré le public sur le fait que tous les cas confirmés jusqu’à présent ont été attribués à un groupe hospitalier à Kigali et que tous les patients sont en isolement et sous traitement. Il n’y a aucune preuve de transmission communautaire pour le moment.

Il a annoncé que le Rwanda avait reçu samedi 1 000 doses supplémentaires du vaccin de Marburg, qui seront utilisées pour continuer à protéger les personnes les plus à risque.

Nsanzimana a révélé que trois des 29 patients actuellement soignés sont gravement malades et que les équipes médicales font tout leur possible pour les sauver.

Pour l’avenir, il a déclaré que le gouvernement révisait ses directives sanitaires actuelles et annoncerait bientôt des protocoles mis à jour. Il a précisé que le déploiement du vaccin continuera de donner la priorité aux travailleurs de première ligne et aux personnes les plus à risque, alors que la vaccination de la population générale n’est pas encore nécessaire.

« Le monde est confronté à de nombreuses épidémies potentielles, et nous devons toujours être prêts à y faire face », a déclaré Nsanzimana, réfléchissant aux implications plus larges de l’épidémie.

Brian Chirombo, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Rwanda, a également pris la parole lors de la conférence de presse, saluant la réponse du pays. Il a déconseillé d’imposer des restrictions aux voyages et au commerce. « Les mesures prises par le Rwanda et ses partenaires sont suffisantes. Restreindre les voyages ne ferait que nuire à l’économie du pays sans améliorer la situation. »

Les autorités exhortent tous les habitants à rester informés et à continuer de suivre les directives sanitaires alors que le Rwanda s’efforce de contenir et d’éliminer l’épidémie.

Le MVD, une maladie hautement virulente qui provoque une fièvre hémorragique, a un taux de mortalité pouvant atteindre 88 pour cent et est causée par un virus de la même famille qu’Ebola, selon l’OMS. Les symptômes apparaissent généralement dans les sept jours suivant l’infection et comprennent une forte fièvre, de graves maux de tête et des malaises. ■