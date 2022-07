Le Rwanda “pas assez sûr” pour un accord sur l’asile et Priti Patel doit reconsidérer, selon une commission parlementaire

Priti Patel doit reconsidérer un accord pour envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda car il n’est pas assez sûr et peut enfreindre la loi, a déclaré une commission parlementaire.

Une lettre au ministre de l’Intérieur a averti que le renvoi de personnes contre leur gré vers “un autre État où elles courent un risque réel de graves violations des droits de l’homme” est interdit par le droit international.

Joanna Cherry QC, présidente du Comité mixte des droits de l’homme, a déclaré : « Bien que nous ayons reçu des rapports mitigés sur la sécurité du Rwanda, en particulier pour les groupes vulnérables, et sur l’adéquation de son système d’asile, nous ne sommes pas convaincus qu’il s’agit d’un système suffisamment destination sûre pour être partenaire dans ce type d’accord d’asile.

La lettre, envoyée le 21 juillet, indiquait des documents gouvernementaux divulgués dans le cadre de la bataille en cours devant la Haute Cour au sujet de l’accord.

Ils ont montré que le ministère des Affaires étrangères et le haut-commissaire britannique au Rwanda avaient déconseillé l’accord et que le pays avait été “initialement exclu de la liste restreinte des pays partenaires potentiels pour la politique d’immigration proposée pour des raisons de droits de l’homme”.

Les raisons invoquées comprenaient qu’il “a été accusé de recruter des réfugiés pour mener des opérations armées dans les pays voisins”, a un “mauvais bilan en matière de droits de l’homme quelles que soient les conventions auxquelles il a adhéré” et a été critiqué par le Royaume-Uni pour des exécutions extrajudiciaires, morts en garde à vue, disparitions forcées, torture et répression de quiconque critique le régime.

La Haute Cour a également été informée que plusieurs demandeurs d’asile sélectionnés pour être renvoyés au Rwanda par les autorités britanniques ont depuis été identifiés comme des victimes potentielles de la traite.

Les directives officielles du gouvernement, qui ont été publiées après l’annonce de l’accord en avril, ont conclu que le Rwanda était un pays sûr, mais les demandeurs ont révélé que le gouvernement rwandais lui-même avait reçu un projet pour examen et demandé des modifications.

La lettre de Mme Cherry exposait une série de préoccupations au nom du Comité mixte des droits de l’homme, qui comprend des députés et des pairs du Parti conservateur, des travaillistes, des libéraux démocrates et du Parti national écossais.

Il a averti que l’accord “a été mis en place sans assurances adéquates quant à la sécurité des personnes renvoyées au Rwanda”, ajoutant : “Il semble clair que le protocole d’accord offre à une personne qui a été renvoyée au Rwanda et ensuite traitée de manière incompatible avec leurs droits humains aucun recours légal. Il s’agit d’une préoccupation fondamentale pour garantir le respect des normes relatives aux droits de l’homme.

« Le Comité conjoint des droits de l’homme espère que le gouvernement démontrera son engagement en faveur des droits de l’homme et de la protection des réfugiés et reconsidérera le partenariat Royaume-Uni-Rwanda pour la migration et le développement économique (MEDP).

Mme Cherry a écrit que la correspondance avec le gouvernement suggérait que l’intention des ministres était qu’« une fois que les individus ont été envoyés au Rwanda, ils ne relèvent plus de la responsabilité du Royaume-Uni ».

« Nous notons que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a identifié le MEDP comme un exemple d’« externalisation de la protection internationale » qui est incompatible avec la Convention sur les réfugiés », a-t-elle ajouté.

La candidate à la direction des conservateurs Liz Truss “est entièrement d’accord” avec la politique d’expulsion du Rwanda

“Nous sommes également préoccupés par le fait que le MEDP pourrait être considéré comme une externalisation des propres obligations du Royaume-Uni.”

La lettre indiquait que le comité n’était “pas convaincu” que les plans dissuaderaient les réfugiés de traverser la Manche sur de petits bateaux, et notait que le gouvernement n’avait pas augmenté les alternatives sûres et légales.

Il a averti que le protocole d’accord signé avec le Rwanda n’exclut aucun groupe vulnérable, “comme les demandeurs d’asile LGBTQ, les victimes de torture ou même les enfants”.

“En l’absence de limites établies, il existe un risque accru non seulement que la politique soit appliquée trop largement, mais aussi qu’elle soit limitée à certains groupes de manière discriminatoire”, a écrit Mme Cherry.

“Malgré l’importance de la décision de retirer une personne du système d’asile britannique et de l’envoyer dans un pays situé à des milliers de kilomètres, les droits d’appel sont limités, les procédures de contrôle judiciaire coûteuses étant le seul mécanisme efficace de contestation judiciaire… nous craignons que l’absence d’une procédure d’appel efficace augmente le risque que des personnes soient expulsées vers le Rwanda sans procès équitable et en violation de leurs droits.

Les responsables du gouvernement rwandais ont riposté aux critiques et défendu le bilan du pays en matière de droits humains.

Interrogée sur les avertissements internes du gouvernement révélés par l’affaire de la Haute Cour vendredi, la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo a déclaré qu’ils étaient “basés sur de fausses informations”.

“C’est une erreur de nous accuser de ce genre de choses, ce que nous faisons, c’est offrir aux gens un toit et la sécurité ici, nous ne nous impliquons pas dans le recrutement pour quelque mouvement armé que ce soit”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse. “Ce sont des informations incorrectes et nous voulons les contester car ce n’est pas vrai.”

Le jardin et les terrains du Hope Hostel à Kigali, au Rwanda, où les migrants séjourneront après leur arrivée du Royaume-Uni sur un vol d’expulsion (Victoria Jones/PA) (fil de sonorisation)

Elle a déclaré que des contestations judiciaires étaient attendues et que le Rwanda s’attend à ce que le gouvernement britannique « fasse ce qui doit être fait pour surmonter ce défi ».

“De notre côté, nous restons prêts à accueillir les migrants, nous profitons de ce temps pour nous préparer et nous sommes convaincus que cela ira de l’avant”, a ajouté Mme Makolo.

Le contrôle judiciaire complet sera entendu par la Haute Cour en septembre, mais aucune décision ne sera rendue avant qu’une affaire liée ne soit entendue en octobre.

Les responsables ont déclaré que le Rwanda avait déjà reçu le paiement initial de 120 millions de livres sterling du Royaume-Uni, mais ne divulguerait pas les coûts individuels qui seront facturés pour chaque migrant reçu.

Le gouvernement britannique avait précédemment refusé les demandes d’accès à l’information en L’indépendant demander des informations sur les paiements futurs.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Il est préférable de présenter et de prendre en compte un éventail de points de vue au cours de l’élaboration des politiques.

«Après une évaluation approfondie comprenant une évaluation de la sécurité, ainsi qu’un examen approfondi et une enquête sur tous les problèmes soulevés, le Rwanda a été jugé approprié pour le partenariat.

“Comme nous l’avons déclaré à plusieurs reprises, le Rwanda est un pays fondamentalement sûr et sécurisé qui a fait ses preuves en matière de soutien aux demandeurs d’asile et nous restons déterminés à mettre en œuvre cette politique historique pour aider à sauver des vies.”