Le Rwanda marque 10 jours sans nouveau décès dû à la maladie à virus de Marburg-Xinhua

ADDIS-ABEBA, 25 octobre (Xinhua) — Un mois après l’apparition de la maladie à virus de Marburg, le Rwanda a enregistré 10 jours consécutifs sans nouveau décès mais un seul cas sur la même période, selon le ministre rwandais de la Santé Sabin Nsanzimana.

Nsanzimana a fait cette annonce lors d’un point de presse spécial en ligne jeudi sur l’épidémie de mpox dans plusieurs pays en Afrique et l’épidémie de maladie à virus de Marburg au Rwanda, aux côtés des responsables des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Il a indiqué que le nombre de cas confirmés de maladie à virus de Marburg au Rwanda s’est élevé à 63, avec un seul nouveau cas confirmé mercredi, le premier en 10 jours.

« Cela fait un mois que les premiers cas de maladie à virus de Marburg ont été confirmés au Rwanda. C’est une épidémie que nous contrôlons. Nous avons eu presque neuf jours sans nouveaux cas, mais (mercredi) l’un des professionnels de santé qui a nous nous sommes occupés de tous les cas testés positifs à Marburg », a déclaré le ministre de la Santé.

Notant que le professionnel de santé testé positif au virus se porte actuellement bien, Nsanzimana a déclaré que le dernier cas « est une information importante car même si nous avons eu cette période sans nouveau cas (de décès), celui-ci est quand même arrivé ».

« La bonne chose est que la personne a été dans le centre de traitement et n’a aucun contact avec l’extérieur car le centre est soumis à un protocole élevé de prévention des infections », a-t-il ajouté.

Nsanzimana a également déclaré que la majorité des 15 victimes jusqu’à présent sont des professionnels de la santé. Quelque 46 patients se sont rétablis de la maladie, avec un taux de mortalité global de 23,8 pour cent.

« C’est très bien, compte tenu des statistiques traditionnelles d’un taux de mortalité plus élevé pour ce virus. Le taux de mortalité global est le plus bas par rapport aux précédentes épidémies du virus de Marburg », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé a révélé que les experts de la santé peuvent retracer et identifier la cause de l’épidémie, qui est d’origine zoonotique.

« Nous avons également pu trouver la grotte où ces chauves-souris frugivores vivaient grâce à l’activité humaine, notamment minière. C’est là que nous avons trouvé le cas index », a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités sanitaires rwandaises s’efforcent désormais de garantir que ces chauves-souris frugivores vivant dans des grottes n’infecte pas les humains.

L’épidémie de maladie à virus de Marburg, qui a été déclarée pour la première fois au Rwanda le 27 septembre, coïncide avec la réponse actuelle du pays pour gérer l’épidémie de mpox.

La maladie à virus de Marburg est une maladie hémorragique grave et souvent mortelle transmise des chauves-souris frugivores à l’homme. La transmission interhumaine se produit par contact direct avec les fluides corporels ou les matériaux contaminés d’une personne infectée. Il n’existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique contre le virus, et des soins de soutien doivent être administrés immédiatement. Des protocoles de prévention et de contrôle des infections similaires à ceux utilisés pour Ebola sont essentiels pour limiter sa propagation. ■