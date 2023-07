Le Rwanda est un endroit sûr et heureux où les migrants peuvent construire de nouvelles vies… Naomi Campbell et Lewis Hamilton ont adoré cet endroit

QU’EST-CE QUE Sir Lewis Hamilton, le mannequin Naomi Campbell et la légende du football anglais Ray Parlour ont tous en commun ?

Ils ont tous visité le Rwanda, appréciant l’hospitalité des habitants du pays et la beauté époustouflante du « pays des mille collines ».

Le Rwanda est un pays sûr et accueillant pour les touristes et ceux qui cherchent refuge Crédit : AFP

Lewis Hamilton est tombé amoureux du « pays des mille collines » Crédit : Instagram

Après sa visite en 2022, le pilote de F1 Sir Lewis a écrit sur Instagram : « Rwanda, tu es absolument magnifique. . . Je suis tombée amoureuse de tous les beaux enfants que j’ai rencontrés en cours de route. Rwanda, tu as mon cœur.

Ce que Sir Lewis n’a peut-être pas vu, mais ce que tous les Rwandais savent être vrai, c’est que nous sommes non seulement hospitaliers et accueillants pour les touristes (et en fait pour les célébrités de renommée mondiale), mais aussi pour ceux qui viennent au Rwanda chercher refuge contre la guerre et oppression.

Notre pays accueille actuellement 140 000 réfugiés du Congo, du Burundi, d’Afghanistan et de Libye, leur offrant espoir et opportunités au moment où ils en ont le plus besoin.

C’est pourquoi le Rwanda continue d’être un partenaire de confiance du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), avec qui nous travaillons pour mettre en sécurité dans notre pays les Africains à risque coincés dans des situations périlleuses en Libye.

Pour que nous soyons considérés comme un pays apte à travailler avec le HCR, nous devions montrer que nous respections les normes les plus élevées en matière de prise en charge des réfugiés.

Que dans notre pays, ils sont en sécurité et soignés. C’est ce que nous avons fait pour les personnes en danger en Libye.

Et c’est ce que nous ferons pour ceux qui nous viennent de Grande-Bretagne.

C’est ce record qui a poussé le Royaume-Uni à se tourner vers nous pour le Partenariat pour la migration et le développement économique.

Un tribunal britannique vient de se prononcer contre un aspect de cette politique.

Cependant, cette décision de deux juges reposait sur des motifs très étroits, se concentrant uniquement sur une question tout en rejetant tous les autres motifs d’appel.

Ils ont rejeté la politique sur le point précis qu’il y avait un risque que les réfugiés soient renvoyés dans leur pays d’origine depuis le Rwanda, où ils pourraient faire l’objet de poursuites ou de traitements inhumains.

Mais le Rwanda ne le fera pas car nous sommes signataires de la convention sur les réfugiés et nous respectons nos obligations légales et morales.

La décision était finalement la prérogative du système judiciaire britannique.

Cependant, décider que le Rwanda n’était pas un «pays tiers» sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, malgré nos antécédents éprouvés, était une chose à laquelle les Rwandais se sont opposés, et avec raison.

De nombreux Britanniques connaissent peut-être un peu le passé tragique du Rwanda, mais ce qu’ils ne réalisent probablement pas, c’est que depuis le génocide d’il y a 29 ans, le Rwanda s’est transformé en l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde, avec des taux de croissance annuels. jusqu’à huit pour cent.

Il est devenu l’un des pays les plus propres et les plus verts au monde, ainsi que l’un des plus sûrs.

L’ouverture d’une entreprise peut prendre moins d’une journée, et toutes les nations et tous les peuples sont les bienvenus.

Le Rwanda sûr, propre, en croissance rapide et accueillant est le pays avec lequel le Royaume-Uni a décidé de s’associer pour trouver une solution au problème extrêmement complexe des migrants auquel il était confronté.

Depuis que nous avons accueilli des réfugiés d’Érythrée, de Somalie, du Congo et du Moyen-Orient, aucun d’entre eux n’a été renvoyé dans son pays d’origine.

C’est parce que nous adhérons à ces conventions internationales sur les réfugiés.

Certains sont étudiants dans des universités locales et d’autres sont propriétaires d’entreprises.

Tous sont en sécurité et jouissent des mêmes libertés que les Rwandais.

Le Rwanda est fier d’accueillir la School of Leadership — Afghanistan, le seul internat pour filles afghanes au monde. Contraint d’évacuer Kaboul en raison du retour des talibans en 2021, SOLA a trouvé une nouvelle maison à Kigali, la capitale du Rwanda.

Aujourd’hui, SOLA est pleinement opérationnel, les cours ont repris et les jeunes filles et leurs professeurs se sont intégrés à la communauté locale.

Le HCR, ainsi que d’autres organisations internationales, ont reconnu notre traitement exemplaire des réfugiés.

La générosité d’esprit dont les Rwandais continuent de faire preuve est fondée sur leur propre expérience vécue.

Des millions de Rwandais ont vécu en tant que réfugiés au cours des décennies passées, forcés de fuir leur maisons et chercher une nouvelle vie dans un nouveau pays.

En raison de cette expérience, les Rwandais éprouvent un sentiment d’empathie pour ceux qui ont été forcés de fuir leur maisons en raison de conflits armés, du changement climatique et pour des raisons économiques.

C’est en raison de ce sentiment d’empathie que le Rwanda a signé le Partenariat pour la migration et le développement économique avec le Royaume-Uni.

Protégez les personnes vulnérables

Nous étions convaincus que ce partenariat contribuerait non seulement à démanteler le modèle économique des réseaux criminels de passeurs, mais aussi à donner aux hommes et aux femmes vulnérables, risquant leur vie dans de petites embarcations dans la Manche, une autre chance de vivre au Rwanda.

Notre pays reste pleinement engagé à faire fonctionner ce partenariat parce que nous comprenons ce qui est en jeu.

Le système migratoire mondial défaillant ne parvient pas à protéger les gangs de passeurs criminels vulnérables et autonomisants, à un coût humain incommensurable.

Tout comme nous l’avons fait pour des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants auparavant, lorsque les migrants du Royaume-Uni arriveront, les Rwandais les accueilleront et leur fourniront le soutien dont ils ont besoin pour se construire une nouvelle vie.

Naomi Campbell a également visité le Rwanda, un pays qui répond aux normes les plus élevées en matière de prise en charge des réfugiés Crédit : Getty