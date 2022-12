Le Rwanda commande 2 millions de livraisons de drones supplémentaires d’ici 2029 avec un accord de tyrolienne

La startup de livraison de drones Zipline prévoit d’augmenter considérablement ses activités au Rwanda, le pays où elle a commencé ses opérations, grâce à un contrat plus large avec le gouvernement du pays africain annoncé jeudi.

Les avions sans pilote et autopilotés de Zipline livrent des médicaments et du sang au Rwanda depuis six ans. Même si la société a étendu ses opérations au Nigeria, au Ghana et aux États-Unis, le Rwanda reste son site le plus actif.

Au cours de son histoire, Zipline a effectué 450 000 livraisons. Le nouveau contrat gouvernemental devrait signifier 2 millions supplémentaires d’ici 2029, a déclaré la société basée à South San Francisco, en Californie. Cela comprendra des éléments tels que les paiements financiers, les services postaux, les produits alimentaires et agricoles.

“Ce nouveau partenariat est destiné à soutenir toute entité gouvernementale rwandaise et à servir l’ensemble du pays”, a déclaré Zipline dans un communiqué.

L’opération illustre la maturité croissante de l’activité de livraison par drones. Dans un monde où beaucoup d’entre nous veulent ou ont besoin de produits dès que possible, les drones peuvent contourner le trafic et atteindre des endroits autrement inaccessibles.

Au moins, ils le peuvent là où la réglementation de l’espace aérien autorise les drones. Aux États-Unis, la livraison par drone est relativement rare, bien que Zipline, Alphabet’s Wing, FlyTrex, DroneUp, Drone Express aient commencé des opérations limitées. Prime Air d’Amazon, qui a contribué à lancer l’idée des livraisons de drones en 2013, prévoit également de commencer les vols cette année.

Les opérations de Zipline sont déjà notables au Rwanda. Avec deux sites de lancement dans les villes de Muhanga et Kayonza, les drones Zipline larguent les trois quarts des réserves de sang envoyées en dehors de la capitale du pays, Kigali. Les avions électriques ailés sont lancés par catapulte, volent jusqu’à 80 km, déposent des colis en parachute dans plus de 400 hôpitaux et cliniques, puis sont accrochés en l’air par un câble de capture lorsqu’ils retournent à la base.