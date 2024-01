Le Rwanda Bill a débusqué les anti-démocrates

Lord Carlile, ancien examinateur indépendant de la législation britannique sur le terrorisme, a déclaré à Radio 4 Aujourd’hui programme cette semaine selon lequel le malheureux projet de loi du gouvernement sur le Rwanda est une « ingérence illégitime de la politique dans la loi ». Il revendiqué que le gouvernement « s’élevait à un niveau inacceptable au-dessus de la loi ». Et il a même averti que le projet de loi, dans ses efforts pour contourner un jugement de la Cour suprême, marquait un pas vers le « totalitarisme ». Ce n’est pas exact et constitue une grave incompréhension de notre constitution.

Carlile voulait-il plutôt dire que parce que les tribunaux avaient déclaré le Rwanda « dangereux », le Parlement ne pouvait pas les ignorer ? C’est également incorrect. Comme un article pour le Association britannique de droit constitutionnel le souligne, le Parlement a parfaitement le droit d’annuler les jugements des tribunaux. En effet, il s’agit d’aller encore plus loin dans un contexte différent. Actuellement, le gouvernement britannique a l’intention d’adopter une loi pour renverser des centaines des condamnations injustifiées prononcées dans le scandale de la Poste. Le Parlement a beaucoup plus de pouvoir que certains semblent le penser.

On ne sait pas exactement sur quel point Carlile essaie de faire valoir ici. Essaie-t-il de prétendre que le droit international est souverain sur le parlement britannique et que celui-ci ne peut pas adopter une loi contraire à un traité international comme la Convention européenne des droits de l’homme ? C’est simplement pas vrai . En fait, cet argument était explicitement réfuté par la Cour suprême en 2021. Le tribunal a réitéré le fait que les lois internationales – les traités – ne sont contraignantes ici au Royaume-Uni que si elles sont intégrées à notre droit par le Parlement. Le Parlement est le mécanisme de contrôle, le Parlement est aux commandes – il peut faire ce qu’il veut.

Peut-être que Carlile voulait dire que le Parlement ne peut pas du tout contrôler les tribunaux ? Ceci, encore une fois, est faux. En 2005, le Parlement a adopté la loi sur la réforme constitutionnelle créer la Cour suprême du Royaume-Uni . L’article 23 et les suivants de cette loi montrent à quel point le Parlement exerce un pouvoir considérable sur le plus haut tribunal du pays. Dans la section 7, vous découvrirez que le Parlement lui-même est celui qui donne le pouvoir au Lord juge en chef . Et ce que le Parlement donne, il peut le reprendre.

La plupart des sociétés humaines sont au départ des tyrannies – tout comme le Royaume-Uni. Sous ces tyrannies, ce que nous appelons la « suprématie » (tout le pouvoir) est confié à une seule personne. Historiquement, au Royaume-Uni, il s’agissait d’un monarque, comme c’était également le cas dans d’autres pays européens. Mais au cours du processus de démocratisation, les Britanniques ont fait quelque chose de légèrement différent. De nombreux pays ont rédigé un ensemble de règles constitutionnelles et remplacé leur roi par un président. Nous avons cependant remplacé le nôtre par un parlement – ​​élu par le peuple et souverain sur nos autres institutions.

Lorsque Lord Carlile et d’autres comme lui affirment que le plan rwandais est illégal, ils révèlent en réalité leurs penchants anti-démocratiques. Carlile a parfaitement le droit d’être en désaccord avec le projet de loi sur le Rwanda. Mais dire au public que les tribunaux non élus ont la souveraineté sur notre parlement élu n’est pas juste. Les tribunaux sont soumis à la loi, et non au-dessus d’elle – et la loi est élaborée au Parlement. Il est temps de mettre fin à tout malentendu.

Steven Barrett est avocat.