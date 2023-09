Le russo-suédois Sergueï Skvortsov jugé pour espionnage au profit de la Russie

Sergei Skvortsov a été arrêté en Suède sur la base d’allégations d’espionnage au profit de la Russie.

Il risque quatre ans de prison s’il est reconnu coupable.

Il nie les allégations.

Un Russe-Suédois arrêté l’année dernière lors d’un raid dramatique à l’aube dans sa paisible maison de banlieue sera jugé lundi à Stockholm, accusé d’avoir transmis la technologie occidentale à l’armée russe.

Sergei Skvortsov, un double national de 60 ans, vit en Suède depuis les années 1990 où il dirigeait des sociétés d’import-export.

Il doit comparaître devant un tribunal de district de Stockholm pour avoir mené des « activités illégales de renseignement » contre les États-Unis et la Suède pendant une décennie, jusqu’à son arrestation en novembre 2022.

L’accusation estime que Skvortsov et ses sociétés ont fourni une plate-forme permettant « au service de renseignement militaire russe GRU et à une partie du système d’État russe » d’acquérir illégalement des technologies occidentales, principalement des appareils électroniques dont l’accès à Moscou était interdit en raison des sanctions internationales.

Skvortsov risque jusqu’à quatre ans de prison s’il est reconnu coupable.

LIRE | Trois Bulgares arrêtés au Royaume-Uni liés à des soupçons d’espionnage russe

En détention depuis son arrestation, il a nié ces allégations.

L’accusation portée par la Suède pour « activités illégales de renseignement » est bien inférieure à celle d’espionnage.

« Il y avait un risque grave pour les intérêts de sécurité nationale, tant en Suède qu’aux Etats-Unis », a déclaré la semaine dernière à l’AFP le procureur Henrik Olin lorsque Skvortsov a été officiellement inculpé, ajoutant que les implications allaient encore plus loin.

Olin a dit :

Il suffit de regarder le champ de bataille en Ukraine pour constater que le complexe militaro-industriel russe en a réellement besoin.

Dans l’acte d’accusation, l’accusation accuse Skvortsov d’avoir rassemblé « des informations et d’avoir effectivement acquis divers articles que l’État russe et les forces de défense ne pouvaient pas acquérir sur le marché libre en raison des règles et des sanctions à l’exportation ».

Il l’accuse d’avoir « localisé les articles demandés par l’État russe et les forces armées, négocié et effectué l’achat et organisé le transport des marchandises tout en dissimulant le véritable utilisateur final ».

Olin a déclaré à l’AFP que les appareils électroniques provenaient principalement des États-Unis.

Il a déclaré que les autorités américaines avaient poursuivi des personnes à New York en 2016 pour avoir fourni des appareils électroniques au « complexe militaire » russe, et que les autorités américaines pensaient que Skvortsov avait succédé à ces individus dans ce rôle.

L’avocate de Skvortsov, Ulrika Borg, a été placée sous silence l’empêchant de parler des détails de l’affaire, mais a déclaré à l’AFP que son client « nie tout acte répréhensible ».

Parmi les preuves qui devaient être présentées par l’accusation figuraient des courriels adressés à Skvortsov en provenance du ministère russe de la Défense, ainsi que des ordinateurs, des disques durs, des clés USB, des téléphones portables et des documents saisis à son domicile.

Un agent du Federal Bureau of Investigation des États-Unis devait être cité comme témoin, aux côtés de collègues des services de renseignement suédois.

Skvortsov et sa femme ont été arrêtés lors d’un raid sur leur domicile dans la banlieue verdoyante de Stockholm, à Nacka, lorsque deux hélicoptères Black Hawk et un commando d’élite ont plongé sur leur maison.

Son épouse a ensuite été relâchée et n’est plus un suspect.

La Suède est confrontée à plusieurs menaces parallèles pour sa sécurité nationale, notamment de la part « d’États et d’acteurs assimilés à l’État », a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson en juillet.

La semaine dernière, le ministre de la Justice Gunnar Strommer a désigné la Russie comme l’un de ces pays – aux côtés de la Chine et de l’Iran – et a cité l’affaire Skvortsov comme « une expression de la manière dont cette menace peut se manifester ».

Kristersson a déclaré que la Suède se trouvait dans « la situation de sécurité la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale », alors que la candidature du pays à l’OTAN – recherchée à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie – reste bloquée par la Turquie et que la Suède fait face à une réaction massive des pays musulmans à cause d’une récente vague d’autodafés du Coran.

Le procès devrait durer jusqu’au 25 septembre, en partie à huis clos pour des raisons de sécurité nationale.