Une étude universitaire a confirmé qu’il n’y avait pas de complot russe pour élire Trump

Le temps de Donald Trump en tant que président a été dominé par des années de grands titres de l’actualité déclarant que sa victoire inattendue était attribuable à l’Agence de recherche Internet de Saint-Pétersbourg (alias “l’IRA russe”).

La société aurait rassemblé des réseaux en ligne de robots et de trolls qui perpétuaient la propagande pro-Trump dans le but de faire élire l’étranger à la demande du Kremlin. Ce récit est rapidement devenu largement accepté parmi les libéraux américains et reste enraciné aujourd’hui – mais une nouvelle étude montre de manière décisive qu’il est faux.

Démystifier un mensonge

L’article, publié dans la revue universitaire respectée Nature, enquête sur l’exposition des utilisateurs de Twitter à des activités présumées sur la plate-forme de médias sociaux par l’IRA lors de l’élection américaine de 2016, “et sa relation avec les attitudes et le comportement de vote.”

Les conclusions de l’étude parlent d’elles-mêmes. Par exemple, 70 % des messages prétendument connectés à l’IRA au cours de cette campagne n’ont été vus que par 1 % des utilisateurs du réseau, “qui se sont fortement identifiés comme républicains.”

La couverture de ces messages était d’ailleurs “éclipsé par le contenu des médias nationaux et des politiciens”. Les universitaires ont également constaté “Aucune preuve d’une relation significative” entre l’exposition à ces tweets, et “changements d’attitudes, de polarisation ou de comportement électoral.”

Les messages présumés de l’IRA vus sur Twitter par les utilisateurs étaient “éclipsé – par un ordre de grandeur – par les messages des médias nationaux et des politiciens.” Pour chaque quatre tweets de l’IRA publiés au cours du dernier mois de la campagne électorale de 2016, 106 par jour des médias d’information nationaux et 35 par jour des politiciens américains ont été vus en moyenne. En d’autres termes, respectivement 25 fois et neuf fois plus de publications.

Les universitaires ont également cherché à savoir s’il existait un lien entre l’exposition à des postes présumés de l’IRA et “changements dans les positions des répondants sur les questions électorales saillantes” et la polarisation politique, les sondant sur “huit questions politiques majeures saillantes pendant l’élection et l’idéologie politique autodéclarée des répondants.” Ils ont conclu brutalement qu’il n’y avait pas “Relations statistiquement significatives entre l’exposition à l’un des résultats basés sur les problèmes et la polarisation.”

Des analyses approfondies basées sur les données ont également été menées pour “examiner la relation entre l’exposition aux comptes d’influence étrangers russes et le choix de vote.” Encore une fois, la conclusion ne pourrait pas être plus accablante – “La relation entre le nombre de messages de comptes d’influence étrangers russes auxquels les utilisateurs sont exposés et le vote pour Donald Trump est proche de zéro (et n’est pas statistiquement significatif).”

«C’est le cas, que le résultat soit mesuré en tant que choix de vote lors de l’élection elle-même; le classement de Clinton et Trump sur des questions d’enquête équivalentes à travers les vagues d’enquête ; et avec une mesure plus large capturant si le comportement de vote a plus généralement favorisé Trump ou Clinton par le biais d’abstentions de vote, de changements dans le choix de vote ou de vote pour un tiers.

Les réseaux sociaux font partie du problème

Ces découvertes ne sont peut-être pas nouvelles pour certains. Les gros titres de la couverture médiatique et des reportages produits par de supposés experts de la “désinformation”, attestant de l’existence d’un complot russe sur les réseaux sociaux pour élire Trump, semblaient souvent sismiques – la prétendue connivence a été comparée à plusieurs reprises à un nouveau Pearl Harbor. Mais aucune preuve à l’appui de cette accusation n’a jamais émergé.

Prenez, par exemple, une enquête officielle de Facebook sur les publicités payées par l’IRA. Il a estimé que 10 millions de citoyens américains les ont vus, bien que 56% aient été publiés après les élections. Environ un quart n’ont jamais été vus par personne, et dans 50 % des cas, moins de 3 $ ont été dépensés pour une campagne particulière.

Alors que 10 millions de vues peuvent sembler importantes, la nouvelle étude universitaire appelle au calme :

«Il faut être sceptique quant à ses effets potentiels sur les attitudes et le comportement électoral. Le vaste corpus de recherches en sciences politiques qui examine les effets des campagnes électorales traditionnelles sur le comportement électoral ne trouve que peu de preuves d’effets minimes, même lorsque les messages sont bien ciblés et diffusés dans des environnements politiquement propices.

Les révélations récentes de #TwitterFiles, totalement ignorées par les médias grand public mais entièrement disséquées par RT, soulignent l’utilité des allégations d’ingérence russe dans les processus démocratiques occidentaux pour l’État de sécurité nationale américain. Ils ont montré comment Twitter a subi des pressions de la part des services de renseignement américains, des législateurs, des experts et des journalistes pour enquêter de manière approfondie sur les allégations de désinformation russe sur sa plateforme, après les élections de 2016.

Après que plusieurs enquêtes officielles exhaustives n’aient révélé aucune preuve pour étayer l’existence de réseaux de bots ou de trolls soutenus par le Kremlin, les dirigeants de Twitter ont ensuite été menacés avec succès de la perspective de restrictions sur la publicité politique – qui auraient pu nuire au modèle commercial de l’entreprise – en accordant Les agences d’espionnage américaines une porte dérobée efficace dans leurs opérations. Les membres du personnel ont été réduits à des intermédiaires efficaces pour le gouvernement américain, censurant le contenu et déformant les utilisateurs à la demande directe de l’élite au pouvoir de Washington.

Malgré la récente prise de contrôle de Twitter par Elon Musk et la réapparition de nombreuses voix dissidentes interdites depuis longtemps sur la plateforme, le fonctionnement de l’entreprise n’a peut-être pas changé de manière significative.

D’une part, le marais d’anciens responsables militaires et du renseignement aux plus hauts niveaux de l’entreprise, décidant quels utilisateurs peuvent gagner du terrain et lesquels ne le peuvent pas, et ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas voir, a cessé d’être drainé. La menace d’un exode massif d’annonceurs, qui entraînerait probablement une faillite à court terme, pourrait bien avoir donné froid dans le dos à son nouveau propriétaire quant à l’idée d’apporter de nouveaux changements radicaux au réseau social et à qui le dirige.

Twitter a peut-être été lancé avec les meilleures intentions, mais son efficacité pour la guerre de l’information a été clairement reconnue très tôt par les agences d’espionnage occidentales, et il a servi pendant une grande partie de son existence comme un outil très efficace dans ce domaine. Comme en témoigne l’article universitaire, il n’a jamais été exploité par la Russie, ou les Russes, mais plutôt par les mêmes personnalités et entités puissantes disant aux Américains que tout était fait par Moscou.