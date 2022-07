Le Russe Yan apprend le nom du prochain adversaire de l’UFC

L’ancien champion des poids coq devrait affronter Sean O’Malley à l’UFC 280

Petr Yan repartira sur la route pour redevenir champion des poids coq de l’UFC en affrontant d’abord le meilleur espoir Sean O’Malley à l’UFC 280, selon l’impétueux Américain.

Le Russe a été vu pour la dernière fois dans l’octogone en train de perdre un match revanche contre l’actuel roi de division Aljamain Sterling par soumission à l’UFC 273 en avril après que le “Funk Master” l’ait détrôné pour la première fois en 2021 par disqualification.

Comme l’a révélé O’Malley à ESPN, Yan semble être aligné pour affronter une figure considérée comme l’une des personnalités les plus talentueuses du MMA pour son retour en octobre, dans une émission d’Abu Dhabi qui sera mise en vedette par le compatriote de Yan, Islam Makhachev, qui tente pour remporter la couronne des poids légers contre le Brésilien Charles Oliveira.

“J’obtiens le combat que je voulais et le combat que les gens veulent”, O’Malley a fait remarquer.

“A mes yeux, Petr est le candidat numéro un en ce moment. Il est à peu près 1-1 contre Aljo [Aljamain Sterling]… il pourrait être considéré comme le champion.

“Aller là-dedans et affronter un gars comme Petr est excitant, c’est motivant et c’est le plus gros combat de la division poids coq en ce moment”, O’Malley a en outre affirmé.

Yan contre O’Malley à Abu Dhabi, par DC/RC sur @espnmma Youtube. Pas de ralentissement pour O’Malley maintenant. Limite. pic.twitter.com/4twpwuJEmQ – Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 20 juillet 2022

Alors que Yan a une fiche de 16-3 au total et de 8-2 à l’UFC, O’Malley a une fiche de 15-1 mais n’a jamais affronté un adversaire du calibre de “No Mercy”.

Yan est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du championnat d’élite de MMA, et O’Malley est également connu pour ses talents de boxeur, d’où son nom de ring “Sugar”.

Le combat n’a pas encore été officiellement annoncé par l’UFC elle-même, mais O’Malley avait taquiné qu’il pourrait être en préparation après avoir tweeté Yan et demandé : “Hey Petr Yan, tu fais 5″4 ou 5″5 ?

“J’essaie de comprendre mes partenaires d’entraînement,” O’Malley a ajouté.

Hé @PetrYanUFC êtes-vous 5 “4 ou 5” 5 essayant de comprendre mes partenaires d’entraînement — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 15 juillet 2022

Hé caniche rose @SugaSeanMMA , si tu gagnes samedi et que tu veux vraiment me battre, je te défie de m’appeler et je l’accepterai. Mais si tu veux juste faire du bruit inutile pour faire du battage médiatique, arrête de parler de moi, lâche 🐩 – Petr « Sans pitié » Yan (@PetrYanUFC) 1 juillet 2022

Alors que la nouvelle de la confrontation a fait surface sur Twitter, O’Malley a également retweeté un commentaire de l’ancien combattant Tim Welch qui a déclaré qu’il y avait un “Gros risque, grosse récompense” pour O’Malley.

“Allons-y,” fini Welch.

Pourtant, Yan cherche également une rencontre avec O’Malley depuis quelques semaines maintenant, écrivant le 1er juillet : “Hé caniche rose, [Sean O’Malley]si tu gagnes samedi et que tu veux vraiment me battre, je te défie de m’appeler et je l’accepterai.

“Mais si tu veux juste fais du bruit inutile pour faire du battage médiatique, arrête de parler de moi, lâche, “ Yan a exigé.

Bien qu’O’Malley n’ait pas gagné à l’UFC 276 le lendemain, le combat s’est terminé par un non-concours en raison d’un coup d’œil accidentel sur Pedro Munhoz, ce qui signifiait que le Brésilien n’était pas en mesure de continuer, ce qui a fait que le combat contre Yan était toujours en cours. pouvoir être fait.

Actuellement classé 13 dans la catégorie des poids coq, O’Malley serait dans la conversation pour un tir à Sterling s’il dépasse le candidat numéro un Yan.