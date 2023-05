Centre PMC Wagner, à Saint-Pétersbourg, Russie (Photo: Reuters) Le groupe russe Wagner sera officiellement proscrit en tant qu’organisation terroriste en Grande-Bretagne, semble-t-il. Les mercenaires du groupe paramilitaire devraient être étiquetés de la même manière que les membres d’Isis et d’Al-Qaïda après les appels du parlement français à l’Union européenne. La proscription érigerait en infraction pénale le fait de rejoindre Wagner, d’encourager son soutien, d’afficher son logo en public ou d’assister à ses réunions. Une source gouvernementale citée par Les temps a déclaré que la décision était « imminente » et susceptible d’être promulguée dans les semaines après deux mois passés à monter un dossier juridique. Yevgeny Prigozhin, le propriétaire de la société militaire du groupe Wagner (Photo: AP) Dirigé par Yevgeny Prigozhin, un riche oligarque parfois surnommé «le chef de Poutine» parce qu’il assurait la restauration du Kremlin, le groupe a récemment été fortement impliqué dans les efforts de la Russie pour capturer Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. Ce qui était autrefois une ville de 70 000 habitants est sous attaque russe depuis plus de neuf mois, avec Wagner menant des tentatives répétées d’avancer. Bien qu’il s’agisse soi-disant d’une entreprise militaire privée, elle est en réalité considérée comme une extension de facto de l’armée russe. Plus récemment, ses mercenaires ont été accusés d’être à l’origine d’un certain nombre d’exécutions d’Ukrainiens à la manière de Daech. Prigozhin (en haut) sert de la nourriture au Premier ministre russe de l’époque, Vladimir Poutine, dans son restaurant à l’extérieur de Moscou (Photo: AP) Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent les soldats à gages décapitant des prisonniers de guerre, utilisant des couteaux pour se trancher la gorge puis se briser la colonne vertébrale. Plus tôt mardi, Poutine a profité du défilé du Jour de la Victoire à Moscou pour accuser l’Occident de déclencher une « vraie guerre » contre le pays avec ses « ambitions indomptées ». Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a souligné que les alliés internationaux doivent continuer à soutenir l’Ukraine pour faire respecter le principe selon lequel « les nations puissantes ne peuvent pas envahir leurs voisins en toute impunité ». S’exprimant lors d’une visite aux États-Unis, M. Cleverly a déclaré: «Les choses sont compliquées, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles, les choses vont devenir effrayantes. Plus: Tendance

« Nous nous attendrons à entendre des mots d'escalade sortir des lèvres de Vladimir Poutine – nous devons être prêts pour cela, nous devons avoir la résolution de continuer à faire ce qu'il faut, malgré ces commentaires. » Le Parti travailliste a déclaré en février qu'il souhaitait que les ministres suivent l'exemple des États-Unis après avoir qualifié Wagner d ' »organisation criminelle transnationale importante ». Dans une déclaration conjointe, le secrétaire aux Affaires étrangères de l'ombre David Lammy et la secrétaire à l'Intérieur de l'ombre Yvette Cooper ont déclaré: « Le groupe Wagner est responsable des atrocités épouvantables en Ukraine et dans le monde ». « Personne au Royaume-Uni ne devrait être autorisé à appartenir au groupe Wagner, à le soutenir ou à le promouvoir. »

