Le Russe Vladimir Poutine rend visite à son « cher ami » Xi Jinping en Chine | Guerre Russie-Ukraine

Poutine participe au sommet chinois de la Ceinture et de la Route pour la troisième fois, mais la réunion pourrait être éclipsée par les guerres.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mercredi à Pékin avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

Xi a invité son « cher ami » Poutine au troisième forum chinois de l’initiative « la Ceinture et la Route », où les dirigeants de 130 pays discuteront de l’un des projets internationaux phares de Xi.

Mais le thème de la réunion risque d’être éclipsé par la guerre entre Israël et le Hamas ainsi que par l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie.

La Chine est l’un des premiers pays visités par Poutine depuis que la Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, a émis un mandat d’arrêt contre lui en mars, accusant le dirigeant russe d’avoir expulsé illégalement des enfants d’Ukraine.

La Chine ne fait pas partie des 123 pays membres de la CPI et n’est donc pas obligée de transférer Poutine à La Haye pour y être jugé.

Plus tôt ce mois-ci, Poutine s’est rendu au Kirghizistan, mais la Chine est le premier pays hors de l’ancienne république soviétique qu’il visite cette année. Le Kirghizistan n’est pas non plus membre de la CPI.

Pékin a rejeté les critiques occidentales sur son partenariat avec Moscou alors même que la guerre en Ukraine se poursuit, insistant sur le fait que leurs liens ne violent pas les normes internationales et que la Chine a le droit de collaborer avec le pays de son choix.

Le commerce entre la Chine voisine et la Russie a grimpé en flèche depuis que Moscou a commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, Pékin important du pétrole russe après que d’autres pays ont imposé des sanctions sur les importations russes.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique chinoise CGTN avant sa visite cette semaine, Poutine a déclaré qu’un « monde multipolaire prend forme et que les concepts et les initiatives avancés par le président Xi Jinping sont très pertinents et significatifs », a rapporté CGTN.

Le plus haut diplomate russe Sergueï Lavrov est arrivé à Pékin avant Poutine et s’est entretenu lundi avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Xi et Poutine se sont rencontrés pour la dernière fois en Russie en mars de cette année. S’exprimant au Kremlin lors de cette visite, Xi a déclaré à Poutine : « Il y a actuellement des changements – comme nous n’en avons pas vu depuis 100 ans – et c’est nous qui conduisons ces changements ensemble. »

Poutine s’est rendu pour la dernière fois en Chine pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février 2022, lorsque la Russie et la Chine ont publié une déclaration radicale de 5 000 mots réaffirmant leur relation sans limites – quelques jours avant que le président russe n’envoie des dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

C’est la troisième fois que Poutine participe au forum « la Ceinture et la Route », qui se poursuit jusqu’à mercredi. Il a assisté aux deux réunions précédentes en 2017 et 2019.

Poutine a également accepté une invitation du dirigeant Kim Jong Un à se rendre en Corée du Nord après la rencontre des deux présidents en Russie le mois dernier.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déjà confirmé que Lavrov se rendrait à Pyongyang après avoir quitté Pékin.