Le Russe Sergey Ochigava reconnu coupable d’être un passager clandestin à LAX

Un Russe a suivi un passager sans méfiance pour passer les contrôles de sécurité dans un aéroport danois avant qu’il ne monte à bord d’un vol à destination des États-Unis sans passeport ni billet le lendemain, ont indiqué les procureurs.

Sergey Vladimirovich Ochigava, 46 ans, a été reconnu coupable après s’être faufilé à bord d’un vol de Norwegian Airlines reliant Copenhague à l’aéroport international de Los Angeles le 4 novembre 2023.

À l’issue d’un procès de trois jours, un jury a déclaré Ochigava coupable d’un chef d’accusation de passager clandestin à bord d’un avion, passible d’une peine maximale de cinq ans de prison fédérale.

Ochigava, qui détenait à la fois des passeports russe et israélien, a suivi un autre voyageur à travers un tourniquet de sécurité à l’aéroport de Copenhague le 3 novembre 2023 pour accéder à l’un des terminaux, où il a passé la nuit.

Le lendemain, Ochigava est ensuite monté à bord du vol 931 de Scandinavie Airlines sans être détecté.

Au cours du vol de 11 heures, les membres de l’équipage de cabine ont remarqué qu’Ochigava passait d’un siège à l’autre qui étaient répertoriés comme inoccupés.

Ochigava a été arrêté par des agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) après son atterrissage à LAX le 4 novembre, lorsque son nom n’apparaissait sur aucun dossier de vol international entrant, y compris le manifeste de vol de Scandinavie Airlines.

Il n’avait pas non plus présenté de documents d’identité ou de voyage lorsqu’on lui avait demandé, et aucune de ses histoires n’avait été corroborée par les fonctionnaires qui l’avaient interrogé.

“Ochigava a donné des informations fausses et trompeuses sur son voyage aux États-Unis, notamment en disant au CBP qu’il avait laissé son passeport dans l’avion”, indique le communiqué.

Les agents du CBP ont fouillé les sacs d’Ochigava et ont trouvé ce qui « semblait être des cartes d’identité russes et une carte d’identité israélienne », ont déclaré des responsables fédéraux dans des documents judiciaires.

Ils ont également trouvé une photo sur son téléphone qui montrait partiellement un passeport contenant son nom, sa date de naissance et un numéro de passeport, mais pas sa photo.

L’équipage de conduite a déclaré aux enquêteurs qu’au moment du départ du vol, Ochigava se trouvait sur un siège censé être inoccupé. REUTERS

Dans une plainte pénale, Ochgava a affirmé qu’il n’avait « pas dormi depuis trois jours et qu’il ne comprenait pas ce qui se passait ».

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles deux jours après son arrestation, détaille également comment Ochigava s’est promené dans la cabine pendant le vol et a tenté de parler à d’autres passagers, qui l’ont ignoré.

Il a également mangé « deux repas à chaque service de repas et, à un moment donné, a tenté de manger le chocolat qui appartenait à Ochigava, coupable d’un chef d’accusation de passager clandestin dans un avion.

Ochigava, qui a déclaré qu’il aurait pu avoir un billet d’avion pour les États-Unis, ne pouvait pas non plus expliquer pourquoi il se trouvait à Copenhague ni comment il avait passé les contrôles de sécurité à l’aéroport.

Il est en détention fédérale depuis son arrestation à LAX le 4 novembre.

Le juge de district américain George H. Wu a prévu une audience de détermination de la peine le 5 février.

