Le Russe Rublev se rallie pour battre le Canadien Shapovalov en cinq sets à l’US Open

NEW YORK –

Le Russe Andrey Rublev s’est rallié pour battre le Canadien Denis Shapovalov 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4, 7-6 (7) lors d’un match difficile du troisième tour du simple masculin samedi à l’US Open.

Shapovalov, de Richmond Hill, Ont., a récolté 23 as et 76 points gagnants dans le match, qui a duré quatre heures sept minutes. Mais il a également enregistré 72 fautes directes, contre 38 pour Rublev, neuvième tête de série, qui a terminé avec neuf as et 38 gagnants.

Et tandis que les deux joueurs ont enregistré quatre pauses de service, Rublev a eu deux fois moins d’occasions que Shapovalov (neuf contre 17). Shapovalov est entré dans le match en tant que dernier Canadien restant en simple lors de l’événement du Grand Chelem.

Rublev a brisé Shapovalov pour la quatrième fois pour aller de l’avant 5-4 dans le cinquième set, mais le Canadien, après avoir sauvé trois balles de match, a enregistré son quatrième bris de service pour porter le score à 5-5. Les deux alors détenus servent à forcer le bris d’égalité décisif.

Après avoir pris du retard 3-0, Shapovalov est revenu pour porter le score à 3-3. Rublev a pris les devants 5-3 et le Canadien est revenu à nouveau pour porter le score à 5-4.

Rublev a pris les devants 8-4 et Shapovalov a riposté pour porter le score à 8-6. Et il a tiré à moins de 9-7, mais c’est aussi proche que Shapovalov l’obtiendrait.

Rublev et Shapovalov sont restés au service pendant les neuf premiers matchs du premier set avant que Rublev ne convertisse sa première tentative de break pour assurer la victoire 6-4. Shapovalov a eu du mal avec son premier service (39%) et n’a réussi à convertir aucun de ses deux points de rupture.

Mais le Canadien a rendu la pareille dans le deuxième set, enregistrant une paire de points de rupture en route vers un avantage de 5-1. Après que Rublev ait tenu le service, Shapovalov l’a ensuite fait pour une victoire 6-2 pour égaliser le match.

Le Canadien a amélioré son premier service à 51% en entrant dans le troisième set tout en ayant enregistré sept as contre un seul pour Rublev.

Les deux ont recommencé à tenir le service pendant les six premiers matchs du troisième set pour forcer le bris d’égalité. Mais le Canadien a eu le dessus, remportant la victoire 7-3 pour l’avantage 2-1.

Mais Rublev a forcé un cinquième set décisif en remportant le quatrième 6-4. Et tandis que Shapovalov avait tiré 18 as à ce moment-là – Rublev en avait cinq – le Canadien n’était qu’à 52% sur son premier service (Rublev était à 60%) et les deux joueurs avaient enregistré trois pauses, bien que Shapovalov ait eu le double des opportunités ( 14 à 7).

BASELINES : Plus tôt dans la journée, Leylah Fernandez, de Laval, au Québec, et sa partenaire Daria Saville, de Russie, ont perdu leur match de deuxième ronde en double féminin 7-6(5), 3-6, 6-7(10) contre Bernarda Pera de Croatie et Dalma Galfia de Hongrie. … Gabriela Dabrowski d’Ottawa est maintenant la dernière Canadienne debout à l’US Open à New York. Elle et sa partenaire de double féminin Giuliana Olmos joueront dimanche les huitièmes de finale contre les Californiennes Ena Shibahara et Asia Muhammad.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 septembre 2022.