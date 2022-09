Le Russe Rublev accède au troisième tour à New York

La tête de série numéro neuf a vaincu Kwon Soon-woo de Corée du Sud

Le Russe Andrey Rublev a organisé une rencontre de troisième tour de l’US Open avec son rival canadien Denis Shapovalov après avoir battu le joueur sud-coréen Kwon Soon-woo à New York jeudi.

La neuvième tête de série Rublev a battu son rival numéro 81 mondial en deux sets, 6-3 6-0 6-4, dans un match d’une heure et 43 minutes à Flushing Meadows.

Rublev, 24 ans, fera ensuite face à une étape supplémentaire dans la compétition lorsqu’il rencontrera la 19e tête de série Shapovalov – qui a vaincu l’Espagnol Roberto Carballes Baena en quatre sets lors de leur affrontement au deuxième tour.

Rublev et Shapovalov, 23 ans, se sont affrontés quatre fois auparavant sur le circuit ATP, partageant deux victoires chacun et le Russe remportant son dernier match à Saint-Pétersbourg en 2020.

Rublev, né à Moscou, est un ancien quart de finaliste à New York – réalisant cet exploit en 2017 et 2020 – tandis que la meilleure course de Shapovalov à l’US Open à ce jour est également une apparition en quart de finale en 2020.

La sortie de jeudi pour Rublev s’est avérée beaucoup plus simple que son affaire du premier tour, lorsqu’il a été contraint de survivre à une bataille en cinq sets avec le Serbe Laslo Dere.

En passant devant Kwon, Rublev a tiré 12 as et converti six balles de break – ne perdant le service qu’une seule fois, ce qui est arrivé dans le troisième set.

Ailleurs parmi les joueuses russes à New York, il y a eu une déception pour Anastasia Potapova, 21 ans, au deuxième tour du tirage au sort du simple féminin alors qu’elle a perdu un match serré contre l’adolescente chinoise Qinwen Zheng, 6-7 (4-7) 6-7 (3-7).

La 28e tête de série russe Ekaterina Alexandrova a également été évincée après une défaite choc contre la numéro 105 mondiale Lauren Davis des États-Unis dans une bagarre en trois sets.

La favorite Alexandrova avait semblé être en croisière après avoir remis un bagel à sa rivale dans le premier set, pour perdre le deuxième set 4-6.

Le set décisif est allé à un bris d’égalité, que l’Américain a remporté 10-5 pour organiser un match de troisième tour avec la tête de série numéro un mondiale Iga Swiatek de Pologne.