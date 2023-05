Le Russe Prigozhin revendique le contrôle total de Bakhmut après des mois de combats

Les troupes russes ont pris le contrôle de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré samedi le ministère russe de la Défense, ce qui, si cela était vrai, marquerait la fin d’une bataille féroce et sanglante qui a fait rage pendant des mois.

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner a signalé la capture de Bakhmut plus tôt dans la journée. La Russie fait référence à la ville par son nom de l’ère soviétique d’Artyomovsk.

« A la suite des actions offensives des unités d’assaut de Wagner, soutenues par l’artillerie et l’aviation du groupe de forces du Sud, la libération d’Artyomovsk a été achevée », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le russe Wagner affirme également avoir entièrement pris Bakhmut

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Yevgeny Prigozhin, a revendiqué samedi le contrôle total de la ville ukrainienne de Bakhmut, au centre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante l’affirmation faite par Prigozhin dans une vidéo dans laquelle il est apparu en tenue de combat devant une ligne de combattants tenant des drapeaux russes et des bannières Wagner.

« Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris », a déclaré Prigozhin. « Nous avons complètement pris toute la ville, de maison en maison. »

Il a déclaré que ses forces se retireraient de Bakhmut à partir du 25 mai pour se reposer et se recycler, cédant le contrôle à l’armée russe régulière.

Des explosions lointaines pouvaient être entendues en arrière-plan pendant que Prigozhin parlait pendant la vidéo.

Des militaires ukrainiens se dirigent vers la ligne de front lors de violents combats sur la ligne de front de Bakhmut et Chasiv Yar, à Chasiv Yar, Ukraine, le 12 avril 2023. (Crédit : REUTERS/KAI PFAFFENBACH)

Le président russe Vladimir Poutine a félicité samedi les troupes pour la capture de la ville ukrainienne de Bakhmut et a déclaré que ceux qui s’étaient distingués recevraient des récompenses, ont indiqué les agences de presse russes.

L’Ukraine dément l’avance russe

Le porte-parole ukrainien du commandement militaire oriental nie que le russe Wagner ait pris le contrôle total de Bahamut.

L’armée ukrainienne a démenti samedi que l’unité militaire privée russe Wagner ait pris le contrôle total de la ville orientale en ruine de Bakhmut et a déclaré que ses troupes continuaient de s’y battre.

« Ce n’est pas vrai. Nos unités combattent à Bakhmut », a déclaré à Reuters le porte-parole militaire Serhiy Cherevatyi après que le chef du groupe de mercenaires russes Wagner a déclaré que ses forces avaient pris le contrôle total de la ville.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré samedi que la situation à Bakhmut était critique, les troupes ukrainiennes maintenant une défense dans la partie sud-ouest de la ville.

« De violents combats à Bakhmut. La situation est critique », a-t-elle déclaré sur l’application de messagerie Telegram. « A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans la région et le secteur privé. »

Prigozhin s’est moqué du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et du président américain Joe Biden, qui participaient samedi au sommet du Groupe des Sept au Japon, où la guerre en Ukraine était au cœur des préoccupations des dirigeants mondiaux.

S’adressant à Zelenskyy, Prigozhin a déclaré: « Aujourd’hui, quand vous verrez Biden, embrassez-le sur le dessus de la tête, dites-lui bonjour de ma part. »

Prigozhin a répété des plaintes qu’il a fréquemment formulées dans le passé selon lesquelles ses forces avaient subi des pertes bien plus lourdes que nécessaire en raison d’un soutien et d’un approvisionnement en munitions inadéquats de l’armée. Plus tôt ce mois-ci, il avait menacé de retirer ses troupes après avoir publié une tirade furieuse contre le ministre de la Défense Sergei Shoigu alors qu’il se tenait dans un champ de cadavres ensanglantés.

À cause de la bureaucratie russe et des « caprices » de Choïgou et du chef d’état-major Valery Gerasimov, « cinq fois plus de gars sont morts qu’ils n’auraient dû », a-t-il déclaré dans la vidéo de samedi.

Sa revendication de victoire fait suite à de violents combats autour de la ville la semaine dernière au cours desquels l’Ukraine a déclaré avoir repoussé certaines forces russes.

Les services de renseignement de la défense britannique ont déclaré samedi qu’il était « très probable » que la Russie ait déployé jusqu’à plusieurs bataillons pour renforcer le secteur de Bakhmut, suite aux gains tactiques ukrainiens sur les flancs de la ville. Il a déclaré que cela représentait un « engagement notable du commandement russe ».

« Les dirigeants russes continuent probablement de considérer la capture de Bakhmut comme le principal objectif de guerre immédiat qui leur permettrait de revendiquer un certain degré de succès dans le conflit », a-t-il déclaré sur Twitter.

Prigozhin a lui-même reconnu que Bakhmut, une ville de 70 000 habitants avant la guerre, n’avait aucune signification stratégique, mais elle a pris une importance symbolique énorme pour les deux parties en raison de l’intensité des combats et de l’ampleur des pertes.