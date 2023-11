Le Russe Poutine restera au pouvoir après 2024, selon des sources

Par Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) – Vladimir Poutine a décidé de se présenter à l’élection présidentielle de mars, une décision qui le maintiendra au pouvoir jusqu’en 2030 au moins, le chef du Kremlin estimant qu’il doit guider la Russie à travers la période la plus périlleuse depuis des décennies, ont déclaré à Reuters six sources.

Poutine, qui a été nommé président par Boris Eltsine le dernier jour de 1999, est déjà président depuis plus longtemps que tout autre dirigeant russe depuis Joseph Staline, dépassant même le mandat de 18 ans de Léonid Brejnev.

Poutine a eu 71 ans le 7 octobre.

Les sources, qui ont parlé à Reuters sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la politique du Kremlin, ont déclaré que la nouvelle de la décision de Poutine s’était répandue et que les conseillers se préparaient désormais pour la campagne et les élections de Poutine.

Pour Poutine, dont les sondages d’opinion montrent qu’il bénéficie d’un taux d’approbation de 80 % en Russie, l’élection est une formalité s’il se présente : avec le soutien de l’État, des médias d’État et presque aucune dissidence dans l’opinion publique, il est certain de gagner.

“La décision a été prise : il se présentera”, a déclaré l’une des sources connaissant la planification. Une allusion chorégraphiée devrait arriver d’ici quelques semaines, a indiqué une autre source, confirmant un article du journal Kommersant du mois dernier.

Une autre source, également au courant de la pensée du Kremlin, a confirmé qu’une décision avait été prise et que les conseillers de Poutine se préparaient à la participation de Poutine. Trois autres sources ont déclaré que la décision était prise : Poutine se présentera.

“Le monde que nous voyons est très dangereux”, a déclaré l’une des sources.

Une source diplomatique étrangère, qui a également requis l’anonymat, a déclaré que Poutine avait pris la décision récemment et que l’annonce viendrait bientôt.

Alors que de nombreux diplomates, espions et responsables étrangers affirment s’attendre à ce que Poutine reste au pouvoir à vie, il n’y a jusqu’à présent aucune confirmation concrète de son intention de se présenter à l’élection présidentielle de mars 2024.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter. Peskov a déclaré en septembre que si Poutine décidait de se présenter, personne ne pourrait rivaliser avec lui.

Le Kremlin a rejeté les informations selon lesquelles Poutine ne se sentait pas bien, les qualifiant de désinformation diffusée par l’Occident.

LA RUSSIE EN GUERRE

Bien que Poutine ne soit confronté à aucune véritable concurrence lors de l’élection, l’ancien espion du KGB est confronté aux défis les plus sérieux auxquels aucun chef du Kremlin ait été confronté depuis que Mikhaïl Gorbatchev s’est débattu avec l’Union soviétique en ruine il y a plus de trois décennies.

La guerre en Ukraine a déclenché la plus grande confrontation avec l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 ; Les sanctions occidentales ont provoqué le plus grand choc externe pour l’économie russe depuis des décennies ; et Poutine a fait face à une mutinerie ratée du mercenaire le plus puissant de Russie, Eugène Prigojine, en juin.

Prigozhin a été tué dans un accident d’avion deux mois jour pour jour après la mutinerie.

L’Occident présente Poutine comme un criminel de guerre et un dictateur qui a conduit la Russie à un accaparement de terres de style impérial qui a affaibli la Russie et forgé un État ukrainien tout en unifiant l’Occident et en confiant une mission à l’OTAN.

Poutine, cependant, présente la guerre comme faisant partie d’une lutte beaucoup plus large avec les États-Unis qui, selon l’élite du Kremlin, vise à diviser la Russie, à s’emparer de ses vastes ressources naturelles, puis à se tourner vers un règlement de compte avec la Chine.

“La Russie est confrontée à la puissance combinée de l’Occident, donc un changement majeur ne serait pas opportun”, a déclaré l’une des sources.

La production d’armes russe explose. La Russie prévoit que son économie de 2 100 milliards de dollars connaîtra une croissance plus rapide cette année que celle de l’Union européenne. Le prix du pétrole brut de l’Oural, élément vital de l’économie russe, était en moyenne de 81,52 dollars le baril en octobre.

VIS DE SERRAGE

Pour certains Russes, cependant, la guerre a montré les failles de la Russie post-soviétique.

L’opposant russe Alexei Navalny, emprisonné, affirme que Poutine a conduit la Russie dans une impasse stratégique vers la ruine, en construisant un système fragile de courtisans corrompus qui finira par léguer le chaos plutôt que la stabilité.

“La Russie est en train de régresser”, a déclaré à Reuters en juillet Oleg Orlov, l’un des défenseurs des droits de l’homme les plus respectés de Russie. “Nous avons quitté le totalitarisme communiste, mais nous sommes maintenant revenus à un autre type de totalitarisme.”

On estime que plusieurs centaines de milliers de soldats russes et ukrainiens ont été tués ou blessés en un peu plus d’un an et demi de guerre, bien plus que le nombre officiel de victimes soviétiques pendant toute la guerre d’Afghanistan de 1979 à 1989.

Avant sa mutinerie, Prigozhin a fustigé les généraux de Poutine pour la guerre et ce qu’il a qualifié de son exécution incompétente et a averti que la Russie pourrait faire face à une révolution à moins que l’élite ne devienne sérieuse.

“Cette division peut se terminer comme en 1917 par une révolution”, avait déclaré Prigojine un mois avant sa mutinerie.

(Reportage de Guy Faulconbridge)