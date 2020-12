Puis Poutine a déclaré à Biden qu’il était « prêt pour l’interaction et le contact » et a suggéré une coopération entre les deux pays sur la base de « l’égalité et du respect mutuel ».

López Obrador a déclaré dans une lettre à Biden qu’il appréciait la position de Biden de « soutenir les migrants du Mexique et du monde » et l’a exhorté à « maintenir de bonnes relations bilatérales basées sur la coopération, l’amitié et le respect de la communauté. souveraineté de nos pays respectifs. «

Les dirigeants russes et mexicains ont été parmi les derniers chefs d’État à reconnaître la victoire de Biden; Le Brésilien Jair Bolsonaro et Kim Jung Un de Corée du Nord n’ont pas encore félicité Biden. La victoire de Biden a fait un autre pas en avant lundi lorsque 306 électeurs ont voté pour lui.

D’autres dirigeants n’ont pas attendu le collège électoral; ils ont contacté Biden après que les chaînes de télévision américaines aient appelé la course pour lui, comme d’habitude. En 2016, Poutine a félicité Donald Trump quelques heures après son discours d’acceptation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cette année avait différé, Trump n’ayant admis aucune action en justice et menacé de contester le décompte dans plusieurs États swing. Peskov a déclaré que le Kremlin attendrait que le résultat devienne « officiel » sans préciser ce que cela signifiait.

Dans une interview accordée à la télévision d’État russe le 22 novembre, plus de deux semaines après que les réseaux ont annoncé la course à Biden, Poutine l’a appelé « le candidat à la présidentielle » et a déclaré que le retard était dû à « l’impasse politique interne » aux États-Unis. États et «non pas que nous aimions ou détestions quelqu’un».

Mais les analystes ont vu dans le silence de Poutine une tentative de donner une légitimité aux affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles les élections ont été entachées de fraude.

Dans une interview accordée à « 60 minutes » avant les élections, Biden a qualifié la Russie de « plus grande menace pour l’Amérique en ce moment en termes de rupture de notre sécurité et de nos alliances ».

Sous l’administration Trump, les relations entre les États-Unis et le Mexique ont été tumultueuses, la Maison Blanche menaçant des droits de douane sur les produits mexicains si le Mexique ne traitait pas de la migration, une longue renégociation de l’ALENA et, plus récemment, l’arrestation d’un ancien mexicain. par le ministère de la Justice des États-Unis. secrétaire de la Défence. Pourtant, les relations entre Trump et López Obrador étaient pour la plupart chaleureuses – les deux hommes se présentant comme populistes et critiquant les médias d’information et leurs prédécesseurs politiques.

López Obrador a expliqué sa réticence à féliciter Biden comme une tentative de promouvoir une politique étrangère non interventionniste pendant que les États-Unis résolvaient leurs problèmes de politique intérieure. Mais de nombreux analystes mexicains ont vu une tentative de ne pas offenser Trump et de perturber la fragile relation bilatérale.