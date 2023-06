Le Russe Poutine attaque l’héritage juif de l’Ukrainien Zelensky

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a publiquement insulté les racines juives du président ukrainien Zelensky, affirmant sans preuve que certains Juifs le considéraient comme une honte pour leur foi.

« J’ai beaucoup d’amis juifs. Ils disent que Zelensky n’est pas juif, il est une honte pour le peuple juif », a déclaré Poutine lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg.

Le président ukrainien est né de parents juifs à Kryvyi Rih et est devenu l’un des juifs les plus influents au monde depuis que l’invasion de son pays par la Russie l’a propulsé sous les projecteurs internationaux.

L’héritage juif de Zelensky

En 2020, Zelensky a déclaré avoir eu une « éducation juive soviétique ordinaire ». Il a expliqué que sa famille n’était pas très religieuse, car la religion n’existait pas officiellement dans l’État soviétique.

« Je ne parle jamais de religion et je ne parle jamais de Dieu parce que j’ai ma propre opinion personnelle à ce sujet », a-t-il partagé. « Bien sûr, je crois en Dieu. Mais je ne parle avec lui que dans les moments qui me sont personnels.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit un écusson militaire d’un militaire ukrainien lors de sa visite sur une ligne de front, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, à Avdiivka, région de Donetsk, Ukraine, le 18 avril 2023. (Crédit : Service de presse présidentiel ukrainien/Handout via REUTERS)

Zelensky, qui a perdu sa famille pendant l’Holocauste, a rejeté à plusieurs reprises comme fausses les accusations russes selon lesquelles il aurait soutenu les néonazis en Ukraine. Son arrière-grand-père et trois des frères de son grand-père ont été tués après l’invasion du territoire ukrainien par les nazis. Ils avaient rejoint l’Armée rouge pour combattre les nazis et son grand-père était le seul des quatre frères à survivre.

« Trois d’entre eux, leurs parents et leurs familles ont été victimes de l’Holocauste. Tous ont été abattus par les occupants allemands qui ont envahi l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Le quatrième frère a survécu. Deux ans après la guerre, il a eu un fils, et à 31 ans, il a eu un petit-fils. En 40 ans de plus, ce petit-fils est devenu président.

Il a mis des fleurs sur la tombe de son grand-père avant de prendre ses fonctions en 2019. Il a déclaré que sa grand-mère n’avait survécu que parce qu’elle avait quitté Kryvyi Rih pour le Kazakhstan. Presque tous les Juifs qui sont restés à Kryvyi Rih ont été assassinés pendant l’Holocauste.

En mars 2022, quelques jours après une frappe russe près de Babi Yar, le site d’un massacre où plus de 30 000 Juifs ont été assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Zelensky a imploré la communauté juive de ne pas garder le silence.

« J’appelle maintenant tous les Juifs du monde – ne voyez-vous pas ce qui se passe ici ? C’est pourquoi il est important que des millions de Juifs dans le monde ne restent pas silencieux face à de tels spectacles. Parce que le nazisme est né dans le silence », a-t-il écrit en hébreu sur l’application de messagerie Telegram. « A quoi bon dire ‘plus jamais ça’ pendant 80 ans, si le monde reste silencieux quand une bombe tombe sur le même site de Babi Yar ? »

Repousser Poutine

Le grand rabbin ukrainien Moshe Asman s’est dit fier de « Zelensky, qui n’a pas abandonné son peuple au début de la guerre même si elle mettait sa vie en danger, a fait preuve d’un courage anormal et continue de défendre le peuple ukrainien.

« Moi et toute la communauté juive d’Ukraine, comme tout le monde libre, soutenons le président Zelensky. »

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Kornichuk, a qualifié les remarques de Poutine de « provocation claire à la KGB et de mauvaise propagande ».

« Nous devons considérer qu’il essaie de saboter les liens entre Israël et l’Ukraine avant la visite de l’épouse du président Zelensky en Israël, et il l’a fait exprès avant Shabbat. Nous attendons du gouvernement israélien qu’il condamne fermement les paroles du président Poutine, sinon cela pourrait conduire à un report ou à une annulation de la visite de l’épouse du président Zelensky en Israël.

Il a ajouté que « Zelensky prend personnellement les propos de Poutine. Les commentaires de Poutine sont antisémites et contre le peuple juif. Je pense que le peuple israélien doit être fier du président ukrainien, qui est juif et défend courageusement son pays. Quand [Putin] attaque Zelensky, il attaque le peuple juif. Nous sommes du même côté de la barricade.

L’ancien prisonnier d’opinion soviétique et ancien vice-Premier ministre d’Israël, Natan Sharansky, a déclaré que « les Ukrainiens peuvent être fiers d’avoir choisi un président juif, qui unit le peuple ukrainien dans une lutte acharnée contre l’agression barbare. Et nous, les Juifs, pouvons être fiers qu’un représentant de notre peuple joue un rôle historique aussi unique en mobilisant non seulement le peuple ukrainien mais l’ensemble du monde libre pour défendre notre avenir commun.