Le Russe Navalny risque des décennies de prison dans un nouveau procès

Le chef de l’opposition russe Alexeï Navalny devrait être jugé pour extrémisme.

Il risque encore 30 ans derrière les barreaux.

Navalny purge actuellement une peine de neuf ans pour détournement de fonds.

Le critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, devrait être jugé lundi pour « extrémisme » qui pourrait le maintenir derrière les barreaux pendant des décennies.

La nouvelle affaire contre le chef de l’opposition intervient alors que Moscou intensifie sa répression, plus d’un an après son offensive en Ukraine, la plupart des personnalités clés de l’opposition étant derrière les barreaux ou en exil.

Navalny, qui avait l’habitude de mobiliser des manifestations massives contre le Kremlin, purge actuellement une peine de neuf ans de prison pour détournement de fonds que ses partisans considèrent comme une punition pour son travail politique.

L’homme de 47 ans a été arrêté en 2021 à son retour d’Allemagne, où il s’est remis d’une attaque au poison l’année précédente qu’il a imputée au Kremlin.

Il a souffert d’une importante perte de poids en prison et risque maintenant jusqu’à 30 ans supplémentaires derrière les barreaux.

Navalny a déclaré que les procureurs lui avaient fourni 3 828 pages décrivant tous les crimes qu’il aurait commis en prison.

Navalny a plaisanté:

Bien qu’il ressorte clairement de la taille des tomes que je suis un criminel sophistiqué et persistant, il est impossible de savoir exactement de quoi on m’accuse.

Il a été accusé de financement d’activités extrémistes, d’incitation publique à des activités extrémistes et de « réhabilitation de l’idéologie nazie », entre autres crimes.

« Jugé pour travail politique »

Ce sera la première affaire formellement politique contre lui, a déclaré son équipe.

« Il est jugé pour son travail politique », a déclaré à l’AFP la porte-parole de Navalny, Kira Yarmysh.

Le procès aura lieu dans la colonie pénitentiaire à sécurité maximale IK-6 de Melekhovo, à environ 250 kilomètres (155 miles) à l’est de Moscou, où Navalny est emprisonné.

Yarmysh a déclaré que la première audience du tribunal de lundi devait être ouverte au public, mais que le juge pourrait interdire aux journalistes de couvrir les débats « même trois minutes après le début ».

Cette photographie prise le 11 juin 2023 montre une réplique grandeur nature de la cellule dans laquelle est emprisonné le critique du Kremlin Alexeï Navalny, installée sur la place des Nations à Genève. AFP FABRICE COFFRINI / AFP

En avril, Navalny a déclaré qu’on lui avait dit qu’il serait jugé par un tribunal militaire pour des accusations de « terrorisme ». Il pourrait faire face à la prison à vie, a-t-il dit.

L’équipe de Navalny dit qu’il a été harcelé en prison, où il a été détenu dans une « cellule de punition » pour des transgressions perçues.

Il a déclaré que les responsables de la prison l’avaient forcé à partager une cellule avec un détenu malade et nauséabond et l’avaient soumis, ainsi que d’autres prisonniers, à la « torture de Poutine », leur faisant écouter les discours du chef du Kremlin.

Malgré son calvaire, le chef de l’opposition, avocat de formation, a cherché à garder le moral en prison, luttant pour ses droits fondamentaux et traduisant les responsables de la prison en justice.

« Réveillez-vous dans cet enfer »

Il a également nargué ses geôliers, signalant qu’il avait déposé des demandes officielles pour une balalaïka et un kimono et pour être autorisé à garder un kangourou et un insecte de mai en prison.

À l’occasion de son troisième anniversaire derrière les barreaux début juin, Navalny s’est dit « de très bonne humeur ».

« Bien sûr, j’aimerais ne pas avoir à me réveiller dans cet enfer et à la place prendre le petit-déjeuner avec ma famille, recevoir des bisous sur la joue de mes enfants, déballer des cadeaux. »

Navalny a construit une énorme opération de médias sociaux produisant des vidéos dénonçant la corruption des élites russes proches de Vladimir Poutine.

Il communique toujours sur les réseaux sociaux à travers son équipe.

Il a déclaré en février que la défaite de Moscou en Ukraine était « inévitable » et que la Russie devrait payer les pertes de l’Ukraine une fois les combats terminés.

Navalny avait mis en place un réseau de bureaux de campagne à travers le pays et visait à se présenter à la présidence en 2018, mais les autorités électorales ne lui ont pas permis de défier Poutine.

Les bureaux de Navalny ont été désignés organisations «extrémistes» en 2021, exposant les employés, les bénévoles et les sympathisants à des poursuites.

À la mi-juin, un tribunal russe a condamné le chef du quartier général de Navalny dans la ville centrale d’Oufa, Lilia Chanysheva, à sept ans et demi de prison.

Des milliers de Russes ont été arrêtés pour avoir protesté contre le conflit en Ukraine, et la plupart des militants de haut niveau encore en Russie – dont Vladimir Kara-Murza et Ilya Yashin – sont derrière les barreaux.