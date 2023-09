Le Russe Navalny perd son appel contre une peine de 19 ans de prison | Nouvelles

La décision prononcée contre le plus éminent opposant de Poutine s’ajoute à une peine de 11 ans et demi qu’il purge déjà.

Le leader de l’opposition russe le plus important a perdu son appel contre une peine de 19 ans de prison qui a été ajoutée le mois dernier à sa peine actuelle, a déclaré un juge du tribunal de Moscou.

Le tribunal a décidé de « maintenir la décision » du tribunal municipal de Moscou contre Alexeï Navalny après une audience mardi.

Les débats ont été fermés aux médias en dehors de la lecture du verdict, malgré les protestations de ses avocats. L’accusé a participé par liaison vidéo, vêtu d’un uniforme noir de prison.

Navalny, 47 ans, est de loin la figure la plus connue de l’opposition divisée en Russie, ses partisans le présentant comme une figure à la Nelson Mandela qui sera un jour libéré de prison pour diriger le pays.

Son mouvement politique a été interdit et ses personnalités clés ont été emprisonnées ou ont fui à l’étranger dans le cadre d’une répression du Kremlin contre la dissidence qui s’est intensifiée depuis que Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine l’année dernière.

La dernière condamnation a été prononcée le 4 août après que Navalny ait été reconnu coupable de six chefs d’accusation liés à des « activités extrémistes » présumées, qu’il a toutes niées.

Cette dernière peine s’ajoute aux 11 ans et demi qu’il purgeait déjà dans la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, à environ 235 km (146 miles) à l’est de Moscou, pour fraude et autres accusations, qu’il a également rejetées comme étant politiquement motivées et destiné à faire taire ses critiques à l’égard du président Vladimir Poutine.

Daniel Kholodny, un technicien de télévision qui travaillait pour Navalny, a été condamné à huit ans de prison en août dans le cadre du même procès. Son appel a également été rejeté mardi.

«Alexeï, à bientôt!» Kholodny a crié avant la fin du flux vidéo. Navalny a agité la main en réponse.

Le Kremlin a cherché à présenter Navalny comme politiquement sans importance, et Poutine met un point d’honneur à ne jamais prononcer son nom. Les responsables russes le présentent comme un extrémiste et, sans fournir de preuves, comme une marionnette de la Central Intelligence Agency des États-Unis.

Navalny a suscité l’admiration du monde entier pour son retour volontaire en Russie en 2021 depuis l’Allemagne, où il a suivi un traitement pour ce qui, selon des tests de laboratoire occidentaux, était une tentative de l’empoisonner avec un agent neurotoxique en Sibérie.

Il a été immédiatement arrêté à son arrivée. Le Kremlin a nié avoir tenté de le faire tuer, Poutine commentant : « Si quelqu’un avait voulu l’empoisonner, il l’aurait achevé. »