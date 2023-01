Le russe Medvedev met en garde contre les retombées nucléaires si la Russie est vaincue par les armes de l’OTAN en Ukraine

L’ardent allié du président russe Vladimir Poutine et le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev ont averti jeudi les alliés de l’OTAN qu’une défaite de la Russie en Ukraine pourrait provoquer une guerre nucléaire.

“La perte d’une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle peut provoquer le début d’une guerre nucléaire”, a-t-il déclaré dans un message de Telegram alors que des responsables occidentaux se réunissaient pour une autre réunion avec le Groupe de contact de la défense ukrainienne à la base aérienne de Ramstein en Allemagne.

“Les puissances nucléaires ont [never] des conflits majeurs perdus dont dépend leur sort”, a ajouté le responsable du Kremlin.

POUTINE REVENDIQUE LA VICTOIRE “ASSURÉE” EN UKRAINE METTRA FIN AU CONFLIT ALORS QUE LA GUERRE APPROCHE D’UN AN

Medvedev, qui a également été président de la Russie de 2008 à 2012, a menacé à plusieurs reprises d’utiliser des armes nucléaires.

Bien que ses commentaires sur la défaite théorique de la Russie en Ukraine puissent montrer que le Kremlin est de plus en plus inquiet quant à sa capacité à gagner la guerre de Poutine alors que le soutien occidental à Kyiv continue d’affluer.

Les États-Unis devraient annoncer vendredi un autre programme d’aide défensive de 3 milliards de dollars pour l’Ukraine après que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rencontré des alliés en Allemagne, ont déclaré plusieurs responsables américains à Fox News.

L’annonce interviendrait deux semaines seulement après que Washington ait engagé un paquet séparé de 3 milliards de dollars et promis d’envoyer des véhicules de combat Bradley et d’autres véhicules militaires adaptés au combat comme des véhicules blindés de transport de troupes, des véhicules protégés contre les embuscades et des véhicules à roues polyvalents à haute mobilité.

LES ÉTATS-UNIS TRANSFÈRENT UN STOCK D’ARMES MILITAIRES D’ISRAËL À L’UKRAINE

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a supplié à plusieurs reprises les pays alliés d’envoyer des chars pour aider ses troupes sur le front, en particulier dans le Donbass, bien que les chars Abrams M1 ne soient toujours pas inclus dans le dernier paquet.

Les véhicules de combat blindés Stryker, l’artillerie et les munitions supplémentaires devraient faire partie des dernières aides que Washington annoncera vendredi.

Le Royaume-Uni, la France et la Pologne se sont engagés à envoyer des chars en Ukraine alors que les États-Unis et l’Allemagne font face à une pression croissante pour répondre aux appels de Zelenskyy pour ce qui est nécessaire au front.

Cette semaine, l’Allemagne a fait face à un regain de colère internationale après avoir suggéré qu’elle ne déploierait des chars en Ukraine que si les États-Unis le faisaient également.

“Voici des moments où nous ne devrions pas hésiter ou ne devrions pas comparer. Quand quelqu’un dit:” Je donnerai des réservoirs si quelqu’un d’autre partage également des réservoirs. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie à adopter”, a déclaré Zelenskyy lors d’une vidéoconférence à Davos jeudi, a rapporté DW.