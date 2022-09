Le Daghestan pense qu’il finira Charles Oliveira au troisième tour de l’UFC 280

Islam Makhachev a nommé avec confiance le tour dans lequel il pense qu’il terminera Charles Oliveira lorsque les deux combattants légers s’affronteront pour le titre de la division à l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre.

L’ancien champion brésilien Oliveira a été dépouillé de la ceinture sur la balance pour avoir dépassé une demi-livre avant sa rencontre avec Justin Gaethje à l’UFC 274 en mai.

Après avoir éliminé l’Américain au premier tour devant le public de sa ville natale à Phoenix, Oliveira a immédiatement obtenu la chance de récupérer la sangle de 155 livres avec seulement le protégé de Khabib Nurmagomedov et le prétendant montant 22-1 Makhachev se tenant sur son chemin.

Partageant une promo officielle du combat à venir sur Twitter, Makhachev a présenté son plan de match dans son intégralité pour l’un des combats les plus attendus depuis des années.

“Premier tour d’échauffement, deuxième tour le traîner en eau profonde, troisième tour faire des affaires,” Makachev a déclaré, ajoutant: “Inshallah. Je ne peux pas attendre le 22 octobre.”

Le premier tour d’échauffement, le deuxième tour le traîne en eau profonde, le troisième tour fait avancer les affaires Inshallah ✅ J’ai hâte d’être le 22 octobre 👊🏼 @ufc https://t.co/WaLUK0Ngtz — Makhatchev Islam (@MAKHACHEVMMA) 14 septembre 2022

Les mots du joueur de 30 ans font écho à ceux que l’entraîneur Nurmagomedov a prononcés avant son dernier combat dans l’octogone contre Gaethje en octobre 2020 à l’UFC 254.

“Justin est un gars très sympa et un bon adversaire pour moi, mais quand Octagon ferme, il doit être prêt non seulement pour le match de boxe, je ne suis pas Dustin [Poirier] ou Tony [Ferguson]”, dit Nurmagomedov. “Je vais l’emmener au plus profond de l’océan et le noyer, InshaAllah.”

Avec Nurmagomedov terminant Gaethje avec une soumission brutale au deuxième tour, sa prédiction s’est avérée vraie.

Quelques minutes après la victoire, le Russe a pris sa retraite avec un record sans tache de 29-0, honorant le vœu qu’il avait fait à sa mère d’arrêter de se battre après que son père et entraîneur Abdulmanap soit décédé des complications de Covid plus tôt cette année-là.

Bien qu’Oliveira ait accusé le camp Makhatchev de “arrogance” et averti que cela déclencherait la chute du combattant, le natif de l’État de Sao Paulo a également exprimé la façon dont il pense que le combat se déroulera.

“Vous pouvez être sûr qu’il ne dépassera pas le premier tour”, a-t-il récemment déclaré au média brésilien Ag Fight. “Je vais avancer tout le temps, comme je l’ai dit. J’ai la puissance de feu entre les mains. Et mon Jiu-Jitsu, tu le sais très bien.”

On pourrait en conclure que les deux hommes pourraient être sur quelque chose. Sur 65 combats combinés, aucun n’a dépassé le troisième tour.

Dans l’élite, 33-8 Oliveira, qui est invaincu lors de ses 11 dernières sorties, a sans doute réalisé sa performance la plus impressionnante contre Poirier à l’UFC 269 où il semblait sur le point d’être assommé mais a tenu bon pour livrer une soumission d’étranglement à l’arrière à le début du troisième tour.

La dernière fois, cependant, il a également absorbé les bombes de Gaethje avant de réaliser le même mouvement de signature sur le double challenger du titre et de le forcer à taper.

À l’UFC 280, cependant, les fans pouvaient s’attendre à une confrontation fascinante sur le tapis entre deux experts des foyers de leurs disciplines respectives lorsque le génie brésilien du jiu-jitsu Oliveira rencontre le maestro de lutte du Daghestan Makhachev.