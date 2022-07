Le russe Lavrov est paria à l’événement du groupe des 20, mais seulement pour certains

Dans son allocution d’ouverture en tant qu’hôte de l’événement, la ministre indonésienne des Affaires étrangères s’est écartée de la rhétorique occidentale lorsqu’elle a déclaré que les perturbations alimentaires et énergétiques croissantes font de la « responsabilité du monde de mettre fin à la guerre le plus tôt possible et de régler nos différends à la table des négociations, et non sur le champ de bataille ». ” Les responsables américains et européens ont généralement tenté d’éviter l’impression de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle entame des pourparlers de paix avec M. Poutine, dont ils doutent qu’il négocierait de bonne foi.

Bien que M. Lavrov puisse se voir interdire de voyager aux États-Unis et dans l’Union européenne, il s’est déplacé librement dans l’hôtel de luxe qui a accueilli le rassemblement de Bali, qui a ouvert ses portes jeudi.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, qui a été vu se promener et discuter avec M. Lavrov dans le hall de l’hôtel, dit sur Twitter que lui et M. Lavrov avaient « échangé des points de vue » sur des questions telles que « le conflit ukrainien » et l’Afghanistan. L’Inde entretient des relations amicales avec Moscou, mécène de longue date et source de ventes d’armes. Il a également aidé la Russie à surmonter les sanctions en augmentant ses achats de pétrole russe, profitant d’une remise importante offerte par Moscou.