Le russe Lavrov appelle à des réformes de l’ONU pour faire entendre la voix de l’Afrique

“Nous avons confirmé nos positions en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU”, a déclaré Lavrov. “Le principal problème ici est la sous-représentation au Conseil de sécurité des États en développement et la seule solution à ce problème est une plus grande représentation des pays asiatiques, africains et latino-américains.”

Museveni a déclaré plus tôt cette année que les réformes mettraient fin à ce qu’il a décrit comme des “erreurs”, telles que le retrait du pouvoir de feu le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, qui a régné pendant près de 42 ans avant d’être évincé par un soulèvement en 2011 et plus tard a été capturé et tué. .