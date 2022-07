Le russe Gazprom réduit encore de moitié le flux de gaz vers l’Europe dans le cadre d’un différend sur les turbines

La Russie a resserré sa compression du gaz sur l’Europe lundi alors que Gazprom, la société énergétique publique russe, a déclaré que l’approvisionnement via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne tomberait à seulement 20% de sa capacité.

Gazprom a déclaré que les débits tomberaient à 33 millions de mètres cubes par jour à partir de 4 heures du matin GMT mercredi – une réduction de moitié du niveau actuel, déjà réduit – car il fallait arrêter le fonctionnement d’une turbine à gaz Siemens dans une station de compression sur instructions d’une industrie chien de garde.

Cependant, l’Allemagne a déclaré qu’elle ne voyait aucune raison technique à la dernière réduction, qui intervient alors que la Russie et l’Occident échangent des coups économiques en réponse à ce que Moscou appelle son opération militaire spéciale en Ukraine.

Le gazoduc, qui a une capacité de 55 milliards de mètres cubes par an, est la plus grande liaison gazière russe vers l’Europe.

L’Union européenne a accusé à plusieurs reprises la Russie de recourir au chantage énergétique, tandis que le Kremlin affirme que les manques à gagner ont été causés par des problèmes de maintenance et l’effet des sanctions occidentales.

Le gazoduc Nord Stream 1 est vu à Lubmin, en Allemagne, le 8 mars. Gazprom a déclaré que les débits tomberaient à 33 millions de mètres cubes par jour à partir de 4 heures GMT mercredi – une réduction de moitié du niveau actuel, déjà réduit. (Hannibal Hanschke/Reuters)

Les politiciens européens ont déclaré que la Russie pourrait couper les flux de gaz cet hiver, ce qui plongerait l’Allemagne dans la récession et entraînerait une flambée des prix pour les consommateurs déjà aux prises avec des prix plus élevés pour les aliments et l’énergie. L’Allemagne a été forcée la semaine dernière d’annoncer un renflouement de 15 milliards de dollars américains d’Uniper, sa plus grande entreprise importatrice de gaz de Russie.

Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé la dernière réduction, avertissant l’Occident ce mois-ci que la poursuite des sanctions pourrait déclencher des hausses catastrophiques des prix de l’énergie pour les consommateurs du monde entier.

La Russie avait déjà réduit les flux via Nord Stream 1 à 40% de sa capacité en juin, citant le retour retardé d’une turbine qui était entretenue par Siemens Energy au Canada – une explication que l’Allemagne a rejetée comme fausse.

Il a ensuite fermé complètement Nord Stream 1 pendant 10 jours de maintenance annuelle ce mois-ci, le redémarrant jeudi dernier à 40% des niveaux normaux.

L’entretien de cette première turbine est toujours un sujet de litige car l’excuse revient en Russie à travers un enchevêtrement de documents et de déclarations contradictoires.

REGARDER | L’Ukraine crie au scandale alors que le Canada rend une turbine à gaz russe : L’Ukraine déclare que le retour des éoliennes du Canada à la Russie est “inacceptable” L’Ukraine demande au Canada de revenir sur sa décision “inacceptable” de réparer et de restituer les turbines russes, mais les responsables canadiens affirment que cette décision est une tentative d’aider à acheminer du pétrole vers l’Allemagne.

Gazprom a déclaré lundi avoir reçu des documents de Siemens Energy et du Canada mais “ils ne suppriment pas les risques précédemment identifiés et soulèvent des questions supplémentaires”.

En outre, Gazprom a déclaré qu’il y avait encore des questions sur les sanctions de l’UE et du Royaume-Uni, “dont la résolution est importante pour la livraison du moteur à la Russie et la révision urgente d’autres moteurs à turbine à gaz pour la station de compression de Portovaya”.

Siemens Energy a déclaré que le transport de la turbine entretenue vers la Russie pourrait commencer immédiatement, et la balle était dans le camp de Gazprom.

REGARDER | Récapitulatif de la semaine 22 de l’invasion russe de l’Ukraine : Que s’est-il passé la semaine 22 de l’invasion russe de l’Ukraine ? Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy licencie de hauts responsables pour trahison présumée, les flux énergétiques russes reviennent en Europe à capacité limitée, et l’Ukraine et la Russie signent un accord soutenu par l’ONU pour rouvrir les ports de la mer Noire aux exportations de céréales. Voici ce qui s’est passé au cours de la semaine 22 du conflit.

“Les autorités allemandes ont fourni à Siemens Energy tous les documents nécessaires pour l’exportation de la turbine vers la Russie au début de la semaine dernière. Gazprom en est conscient”, a-t-il déclaré.

“Ce qui manque, cependant, ce sont les documents douaniers pour l’importation en Russie. Gazprom, en tant que client, est tenu de les fournir.”

La société allemande a déclaré ne voir aucun lien entre le problème des turbines et les coupures de gaz mises en œuvre ou annoncées par Gazprom. Gazprom n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Kremlin a déclaré plus tôt que Moscou n’était pas intéressée par un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz russe de l’Europe, qui s’efforce de remplir son stockage souterrain avant le pic de la saison hivernale.

La perturbation a soulevé la possibilité d’un rationnement du gaz sur le continent, l’Union européenne ayant proposé la semaine dernière aux États membres de réduire leur consommation de gaz de 15 % entre août et mars.

La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole après l’Arabie saoudite et le premier exportateur mondial de gaz naturel. L’Europe importe environ 40 % de son gaz et 30 % de son pétrole de Russie.