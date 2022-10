Le russe Gazprom menace de couper l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe si des plafonds de prix sont imposés

Le G7 et l’UE sont en pourparlers pour imposer des plafonds de prix sur le pétrole et le gaz naturel russes.

Le russe Gazprom a menacé d’arrêter l’approvisionnement en gaz vers l’Europe si les plafonds de prix sont imposés, selon Reuters.

Le mois dernier, le président Poutine a également menacé de couper l’approvisionnement en énergie si ces plafonds de prix étaient imposés.

Le géant russe de l’énergie Gazprom a menacé dimanche d’arrêter les exportations de gaz naturel vers l’Union européenne si le bloc imposait un plafond de prix sur le carburant, Reuter a rapporté, faisant écho à un avertissement similaire du président russe Vladimir Poutine le mois dernier.

Le G7 – qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon – et l’UE sont en pourparlers pour imposer des plafonds de prix sur Huile russe et gaz naturel. Alexei Miller, le PDG de Gazprom, a décrit les plafonds comme “une décision unilatérale”, selon Reuters.

“Une telle décision unilatérale est bien sûr une violation des contrats existants, ce qui entraînerait une résiliation des approvisionnements”, a déclaré Miller à la télévision d’État russe, selon Reuters.

Les commentaires de Miller sont venus un mois après Le président russe Vladimir Poutine s’est déchaîné contre les plans de plafonnement des prix du gaz naturel de l’UE, les qualifiant de “stupides”. Il a également menacé de couper tous les approvisionnements en énergie si des plafonds de prix étaient imposés.

“Y aura-t-il des décisions politiques qui contrediront les contrats ? Oui, nous ne les respecterons tout simplement pas. Nous ne fournirons rien du tout si cela contredit nos intérêts”, a déclaré Poutine le 7 septembre. selon Reuters. “Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon, de mazout, nous ne fournirons rien.”

Les États-Unis et l’UE se sont éloignés du carburant russe depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. Les États-Unis ont déjà interdit importations de pétrole russe, tandis que L’UE a imposé un embargo sur la plupart des importations de carburant d’ici la fin de 2022. L’UE – qui en a importé 40 % de son gaz naturel provient de Russie l’an dernier — envisage également de réduire sa dépendance au gaz naturel russe.

Ces mesures visent à réduire les revenus énergétiques de la Russie, qui financent la guerre en Ukraine. L’énergie est un pilier essentiel de l’économie russe, représentant plus de un cinquième de son PIB.

Gazprom a déjà interrompu les livraisons via la clé Flux Nord 1 pipeline, qui était endommagé par ce qui a été largement considéré un acte de sabotage suite à des fuites qui ont été découvert le 26 septembre. Les livraisons de gaz russe à l’Europe ont diminué d’environ la moitié cette année jusqu’à présent, Gazprom dit le 8 septembre.

Les pays de l’UE se préparent à un hiver difficile en raison de la crise du gaz naturel, et nombre d’entre eux se tournent vers des sources de chauffage alternatives telles que charbon et bois de chauffage au milieu de la flambée des prix de l’énergie.

Les contrats à terme de référence sur le gaz naturel néerlandais ont plus que doublé cette année.