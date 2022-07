Le russe Gazprom envoie une lettre de force majeure aux clients européens

L’avis, rapporté pour la première fois par Reuters et confirmé mardi par deux sociétés énergétiques allemandes, était daté de jeudi et a déclaré rétroactivement un cas de force majeure sur l’approvisionnement en gaz jusqu’au 14 juin.

Le géant gazier russe Gazprom a averti certains clients européens qu’il ne pouvait plus garantir l’approvisionnement du continent, la dernière salve d’un différend économique entre Moscou et l’Europe sur la guerre en Ukraine.

Gazprom a déclaré aux clients européens qu’il n’était plus responsable des pénuries de gaz en raison de “circonstances extraordinaires”, a rapporté Reuters, citant une copie de la lettre. Cette décision légale intervient au milieu d’une crise énergétique croissante en Europe, où de nombreux pays dépendent du gaz russe, alors même qu’ils cherchent à comprimer Moscou économiquement.

La livraison de gaz via le gazoduc Nord Stream a été interrompue pendant une semaine alors que le gazoduc fait l’objet d’une maintenance programmée – mais même avant cela, le flux de gaz de la Russie vers l’Europe avait considérablement ralenti. Gazprom a réduit les livraisons de gaz via Nord Stream 1 à 40% de sa capacité le 14 juin, date que la société a ensuite indiquée comme le début de la force majeure.

Uniper, le plus grand importateur allemand de gaz russe, a confirmé au Washington Post qu’il avait reçu un avis de Gazprom “dans lequel la société invoque la force majeure rétroactivement pour les déficits passés et actuels dans les livraisons de gaz”, a écrit un porte-parole d’Uniper dans un e-mail. “Nous considérons cela comme injustifié et avons formellement rejeté l’allégation de force majeure.”