Le russe Gazprom annonce qu’il ne rouvrira pas le gazoduc Nord Stream vers l’Europe comme prévu

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir

Le dernier: Les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine s’accélèrent dans le cadre de l’accord conclu entre l’Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies en juillet. Le blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire avait fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires et fait craindre une augmentation de la faim au Moyen-Orient et en Afrique. Au moins 18 navires, dont des chargements de blé, de maïs et d’huile de tournesol, sont partis.

Le combat: Le conflit sur le terrain se poursuit alors que la Russie utilise son avantage dans l’artillerie lourde pour écraser les forces ukrainiennes, qui ont parfois été en mesure d’opposer une résistance acharnée. Au sud, les espoirs ukrainiens reposent sur la libération de la région de Kherson occupée par la Russie, et finalement de la Crimée, saisie par la Russie en 2014. Les craintes d’une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia demeurent alors que les deux parties s’accusent mutuellement de la bombarder.

Les armes: Les approvisionnements occidentaux en armes aident l’Ukraine à ralentir les avancées russes. Les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fournis par les États-Unis permettent aux forces ukrainiennes de frapper plus loin derrière les lignes russes contre l’artillerie russe. La Russie a utilisé un éventail d’armes contre l’Ukraine, dont certaines ont attiré l’attention et l’inquiétude des analystes.

Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le tout début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants.

Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent aider à soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don.

Lisez notre couverture complète de la Crise russo-ukrainienne.