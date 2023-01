Le rugissement satanique du mannequin français lors de la présentation de son pays a des internautes en grand écart

Les médias sociaux sont devenus une plaque tournante de vidéos amusantes. On peut trouver toutes sortes de vidéos ici et on n’en a toujours pas assez. Une de ces vidéos qui fait le tour d’Internet est celle du concours Miss Monde. L’exercice est que les modèles de tous les pays se présentent et se présentent en prononçant le nom de leur pays à haute voix. La vidéo montre la même chose. Cependant, une chose qui a retenu l’attention est la façon dont le modèle français se présente. S’adressant à Twitter, un utilisateur Stefan Bielik a mis en ligne la vidéo en écrivant: “Je ne savais pas encore que Miss Monde était une chose, mais j’ai regardé comment la femme française se présente pendant environ une demi-heure.”

La vidéo d’une minute montre des modèles de différents pays debout devant le micro. La vidéo a été téléchargée à l’origine sur TikTok. Il montre des modèles d’Angola, d’Argentine, d’Arménie, d’Australie, des Bahamas, de Bolivie, du Brésil, des îles Vierges, de Colombie, du Canada, de Chine, du Costa Rica, de Croatie, du Danemark, d’Équateur, d’Égypte et bien d’autres. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler près de 14 millions de vues. “Vidéo extrêmement bizarre et j’ai failli abandonner avant d’arriver en France, mais ça valait le coup”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je pensais que j’étais prêt, mais je ne l’étais définitivement pas.” Voici quelques réactions :

Beaucoup ont également publié des mèmes hilarants.

