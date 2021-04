New Zealand Rugby a soutenu jeudi un plan «révolutionnaire» visant à vendre une participation dans les All Blacks à des investisseurs américains, ignorant l’opposition des meilleurs joueurs qui craignent que l’accord ne souille l’équipe la plus riche du rugby.

Les syndicats provinciaux de la NZR ont unanimement soutenu l’accord avec Silver Lake Partners, basé en Californie, lors de son assemblée générale annuelle à Wellington, le directeur général Mark Robinson l’appelant une occasion unique de réinitialiser les finances de l’organisme à court d’argent.

« Nous pensons que c’est une opportunité passionnante et vraiment transformationnelle qui peut profiter à l’ensemble du jeu pour les générations à venir », a-t-il déclaré.

Mais la proposition fait face à un veto potentiel de la part de la Rugby Players Association – qui représente le talent d’élite du sport – dont certains pensent que l’âme de leur bien-aimé All Blacks est vendue aux enchères. Les inquiétudes autour de l’accord se sont intensifiées à la suite du fiasco de la Super League européenne, lorsque les meilleurs clubs de football européens ont mis de côté une compétition séparatiste soutenue par les États-Unis en quelques jours, après un tollé des supporters et des officiels.

Dans le cadre de cet accord, Silver Lake paiera 280 millions de dollars pour une participation de 12,5% dans les droits commerciaux de New Zealand Rugby et le droit de négocier des marchandises et des accords de diffusion dans le monde entier.

Les Américains se concentrent sur les All Blacks, trois fois champions du monde reconnus mondialement comme la marque la plus puissante du rugby.

Robinson a déclaré que la pandémie de coronavirus avait si durement touché les finances déjà tendues de la NZR qu’à un moment donné, la survie de l’instance dirigeante était en jeu.

Il a dit aux délégués des syndicats provinciaux que «l’avenir du jeu est entre vos mains».

Le président de la NZR, Brent Impey, a qualifié l’accord de « convaincant » et a déclaré qu’il représentait « un tournant révolutionnaire pour le rugby ».

«(C’est) une opportunité unique pour le rugby néo-zélandais de générer des revenus commerciaux pour… permettre des investissements dans les domaines qui en ont le plus besoin», a-t-il déclaré.

Message très clair

Impey a été déçu par l’opposition de l’association des joueurs, mais a déclaré que le vote montrait que la communauté du rugby au sens large le soutenait.

« Vous avez envoyé un message très, très clair », a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait une « terrible erreur » si l’association des joueurs sabordait l’accord.

Impey a déclaré que l’argent serait utilisé pour aider les syndicats provinciaux en difficulté, développer le jeu des femmes et accroître la participation des jeunes.

Il a également déclaré que les investissements technologiques facilités par l’accord donneraient à NZR la possibilité «d’accéder à des millions de fans à travers le monde».

Il a dit qu’il n’y avait pas de plan B si l’accord ne se déroulait pas.

L’état des finances de la NZR a été souligné lorsque les résultats publiés lors de la réunion annuelle ont montré des pertes de plus de 25 millions de dollars américains en 2020.

Mais les critiques soulignent la débâcle de la Super League européenne comme la preuve que les propriétaires étrangers méga-riches recherchent souvent l’argent et se soucient peu de la tradition et de la culture d’un sport.

L’ancien directeur général de la NZR, David Moffett, a averti que Silver Lake, qui possède des actifs sous gestion de 79 milliards de dollars américains, tirera tout ce qu’il peut de la marque All Blacks.

Il a dit que cela pourrait impliquer l’équipe de jouer des matchs d’exhibition «sans signification» aux États-Unis pour générer des revenus de grandes foules sans offrir un véritable concours sportif.

L’association des joueurs s’est déclarée préoccupée par l’appropriation de la culture maorie et pasifika, y compris le haka, et a suggéré des méthodes alternatives de collecte de fonds pour soutenir le jeu.

Les fans des All Blacks ont réagi avec colère à un accord de parrainage de maillots avec le géant américain de l’assurance AIG en 2012, inondant la page Facebook de l’équipe de commentaires accusant NZR de ne pas respecter un maillot jusque-là largement sans publicité.

Mais contrairement à la fureur suscitée par les fans de football récemment, les supporters de rugby kiwi ont été en grande partie silencieux sur la proposition de capital-investissement, apparemment satisfaits de laisser le syndicat des joueurs diriger l’opposition.

Silver Lake, qui a commencé comme un véhicule d’investissement technologique, s’est récemment lancé dans le sport, prenant une participation de 10% il y a 18 mois dans City Football Group, propriétaire des géants de la Premier League anglaise Manchester City.

City faisait partie des « sales douzaines » de clubs européens qui se sont inscrits pour la Super League, pour se retirer quelques jours plus tard.

Silver Lake n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’accord NZR.

