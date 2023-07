Le rugby féminin canadien gagne 45-7 contre l’Australie

C’est un sentiment spécial de représenter votre pays et encore plus lorsque vous remportez une victoire écrasante devant des supporters locaux.

L’équipe canadienne féminine de rugby à 15 a conclu la Pacific Four Series avec une victoire de 45-7 contre les Australiennes Wallaroos à TD Place vendredi soir.

Cette victoire a couronné une semaine émouvante au cours de laquelle les joueurs ont profité de la rare opportunité de jouer devant leurs amis et leur famille.

« Nous n’obtenons pas souvent une grande fanfare et donc se sentir comme des superstars ici et sentir que nous inspirons la prochaine génération et être inspirés par cette prochaine génération nous-mêmes a été incroyable », a déclaré la capitaine canadienne Sophie de Goede.

Ce fut une soirée mémorable pour Tyson Beukeboom qui a non seulement remporté sa 60e sélection, mais a marqué trois essais.

« Je veux dire, c’étaient tous des essais d’équipe », a déclaré un humble Beukeboom. « C’était tellement excitant d’être là-bas, pour être honnête, que je marque trois essais ou non. C’est un tel honneur de pouvoir porter le maillot une fois, et encore moins 60 fois.

L’Uxbridge, Ont. natif a eu la chance d’avoir de nombreux membres de sa famille sur place pour partager l’expérience. Le joueur de 32 ans semble s’épanouir lorsqu’il joue dans des matchs marquants. Elle a marqué deux fois lorsqu’elle a obtenu sa 50e sélection, mais elle ne sait pas trop comment elle s’en sortira si elle devait atteindre 70.

« Je ne sais pas ce que c’est, mais chaque fois que j’atteins la barre des 10 ou 5, il me semble que j’obtiens quelques essais », a admis Beukeboom. « Honnêtement, c’est plus un témoignage de mon équipe. »

La foule de 4 081 personnes était bruyante et favorable lorsque de Goede a ouvert le score à la 16e minute et a continué à montrer son appréciation au coup de sifflet final.

Pour l’entraîneur-chef du Canada, Kevin Rouet, il était important que son équipe démontre sa domination.

« Nous savions que nous étions parmi les quatre premiers et parfois des équipes comme l’Australie et les États-Unis frappent à la porte et il est important de dire non, vous n’êtes pas encore là », a déclaré Rouet. « Nous savons que l’Australie essaie de nous rattraper lentement et nous voulions nous assurer qu’ils comprennent que nous sommes toujours au-dessus. C’était l’état d’esprit. »

L’équipe locale a ensuite ajouté trois autres essais – de Sarah Maude, Beukeboom et de Goede avec son deuxième – dans la première moitié.

Grace Hamilton a marqué le seul essai pour les Wallaroos.

Menant 26-7 au début de la deuxième mi-temps, le Canada n’a pas tardé à mettre le match hors de portée en commençant par Claire Gallagher marquant son premier essai international à la 45e minute. Beukeboom a ensuite décroché son deuxième du match pour porter le score à 40-7.

Les Walllaroos ont rendu les choses plus difficiles pour eux-mêmes lorsqu’ils ont été contraints de jouer une grande partie de la seconde mi-temps avec deux joueurs après que Bree Anna Cheatham et Eva Karpani aient chacune pris un carton jaune, entraînant des suspensions de dix minutes.

« Je pense que c’est vraiment ce manque de discipline qui nous a laissé tomber », a déclaré la capitaine de l’équipe, Michaela Leonard. « Avoir des joueurs hors du terrain et des joueurs hors de position n’est pas ce que vous voulez dans un match de niveau test, donc c’est certainement quelque chose sur lequel nous allons travailler pour aller de l’avant. »

Beukeboom a complété le tour du chapeau à la 68e minute avec un plongeon à travers la ligne de but.

Malgré le résultat décevant de vendredi, l’Australie a terminé la semaine avec un dossier de 1-1 après avoir battu les États-Unis 58-17 samedi dernier.

« Ce fut une expérience tellement incroyable », a déclaré Leonard. « Je fais partie du programme Wallaroos depuis cinq ans et je pense que c’est la première fois que nous nous rendons dans l’hémisphère nord. C’est vraiment incroyable que le jeu féminin se développe et ait ces opportunités de jouer plus de rugby de qualité.

Plus tôt dans la soirée, la Nouvelle-Zélande a battu les États-Unis 39-17 pour terminer la série avec une fiche parfaite de 3-0, alors que les Américains étaient sans victoire avec une fiche de 0-3.

La Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Canada se sont chacun qualifiés pour le niveau supérieur WXV, un nouvel événement mondial annuel de rugby féminin à 15 semblable à un championnat du monde dans d’autres sports. Les États-Unis joueront en Tier 2.

La Nouvelle-Zélande accueillera la première compétition WXV pour les six meilleures équipes du monde à partir du 21 octobre. L’Angleterre, la France et le Pays de Galles se sont déjà qualifiés.

Lisa Wallace, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





rugbySports