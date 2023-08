Le rugby anglais a besoin d’un sauvetage urgent avant d’être abandonné indéfiniment | Robert Kitson

Il y a eu des naufragés sur des îles inhabitées du Pacifique qui se sont réveillés avec plus d’optimisme que les supporters de rugby anglais. À moins que Tom Hanks, torse nu, ne les rejoigne dans le vestiaire après la défaite 30-22 à domicile contre les Fidji samedi, les espoirs de l’Angleterre en Coupe du Monde pourraient difficilement sembler plus anéantis et les chances d’un sauvetage tardif dramatique continuent de reculer.

Tout d’abord, nos sincères félicitations doivent être adressées aux Fidjiens pour un résultat qui, à un certain niveau, se classe, à côté de la victoire du Japon contre l’Afrique du Sud en 2015, comme le score le plus encourageant que le football mondial ait connu. Les décennies durant lesquelles les nations du rugby du Pacifique ont été sous-évaluées, exploitées et patronnées par leurs prétendus supérieurs ont été déprimantes, mais, enfin, les règles du jeu dans le monde s’améliorent.

Le fiasco des interdictions de Farrell et Vunipola n’a aucun effet sur l’apocalypse imminente du rugby | Michael Aylwin En savoir plus

Néanmoins, du point de vue de la Rugby Football Union, le tsunami du week-end à Twickenham a balayé les dernières planches de dignité auxquelles s’accrochait le football anglais. Les Fidji comptent moins d’un million d’habitants répartis sur plus de 300 îles et, malgré un financement supplémentaire crucial de World Rugby, leurs ressources financières restent minuscules par rapport à celles de leurs cousins ​​européens plus choyés.

Pourtant, ce sont les Fidji qui occuperont désormais la septième place du nouveau classement mondial, l’Angleterre étant la seule à les regarder. Comme les All Blacks l’ont également constaté vendredi soir face à l’Afrique du Sud, les vieilles certitudes se dissolvent. Il est donc d’autant plus vital pour chaque syndicat de réexaminer ses réserves de développement, d’optimiser les talents qu’il possède et de prendre des décisions judicieuses pour éviter d’être laissés pour compte.

C’est là que se trouve désormais l’Angleterre, sur et en dehors du terrain. Il y a encore ceux qui nient, insistant sur le fait que tout va globalement bien et que, grâce à un tirage au sort si doux et confortable qu’il aurait pu être doublé du meilleur duvet de canard, l’équipe de Steve Borthwick sera toujours en mesure de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde si ils sortent de leur sommeil, même momentanément. Ou comme Ellis Genge l’a écrit avec brio sur les réseaux sociaux : « Écrivez-nous maintenant, bonne chance. »

Fair-play envers Genge, clairement désireux de promouvoir une mentalité de siège, mais les gens qui perdent confiance en masse sont ceux qui finissent par payer son salaire. Les supporters anglais en ont assez des scories sans imagination présentées ostensiblement comme un divertissement de classe mondiale, souvent à des prix gonflés. Les détenteurs de sièges de débentures de longue date choisissent de ne pas renouveler et six défaites en neuf matchs sous Borthwick cette année ne sont pas une bonne publicité pour un pragmatisme sans risque.

La faute, cependant, n’incombe pas entièrement à un panel d’entraîneurs relativement nouveau, même si Simon Raiwalui a amélioré la fortune des Fidji depuis sa prise de fonction en février. Comme avec Hyménoscyphus fraxineus – ou dépérissement du frêne comme on l’appelle plus communément – ​​la pourriture de Twickenham s’est installée un peu plus tôt. L’incapacité à maîtriser les excès les plus sauvages d’Eddie Jones, la gestion douteuse des filières d’âge de l’Angleterre, le manque de vision claire des niveaux de compétition en dessous de la Premiership et le manque de rugbyman intransigeant dans les hautes sphères ont tous laissé le jeu anglais comme exposé comme il l’a toujours été.

Ellis Genge (à droite) souhaite promouvoir une mentalité de siège, mais les supporters anglais ont perdu confiance dans l’équipe. Photographie : Ashley Western/Colorsport/Shutterstock

Une nouvelle orientation et un nouveau leadership sont essentiels, mais cela nécessite d’abord que ceux qui sont actuellement aux commandes acceptent une certaine responsabilité. Bill Sweeney, le célèbre directeur général de la RFU, est un travailleur acharné, mais son expérience est dans le marketing sportif alors qu’en réalité, le rugby anglais a besoin d’un ingénieur spécialisé en structure.

Il existe une lacune évidente pour quelqu’un qui possède une compréhension approfondie de la manière de construire un succès à long terme dans l’union internationale de rugby et de créer les modèles nécessaires. Rassie Erasmus, Joe Schmidt, Steve Hansen et Sir Clive Woodward sont peut-être les quatre candidats les plus en vue pour un tel rôle, même si l’Irlande courtise déjà les deux premiers noms de cette liste.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour La panne Newsletter hebdomadaire gratuite Les dernières actualités et analyses du rugby à XV, ainsi que toutes les actions de la semaine passées en revue « , »newsletterId »: »the-breakdown », »successDescription »: »Nous vous enverrons la ventilation chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Quelque chose doit changer. Sous la direction de Sweeney, l’équipe nationale a perdu pour la première fois contre une équipe extérieure aux Six Nations et au Rugby Championship, a subi une défaite record à domicile et trois campagnes successives médiocres des Six Nations tandis que trois clubs de Premiership se sont également effondrés. Il y avait au moins 25 000 sièges invendus samedi pour le supposé grand départ de la Coupe du monde et les conditions pour les fans essayant d’utiliser la station de Twickenham après le match de vendredi soir étaient encore plus chaotiques que d’habitude.

De retour sur le terrain, le bas du thésaurus est gratté pour trouver de nouvelles façons de décrire la porosité défensive de l’Angleterre, avec 30 essais désormais encaissés en neuf tests. Affronter Semi Radradra et ses amis n’est pas amusant, mais c’est du rugby international et certaines choses ne sont pas négociables. L’année dernière, cependant, l’un des anciens entraîneurs de l’équipe confiait que le problème de l’Angleterre était simple : elle ne disposait pas de suffisamment de muscles des îles du Pacifique. À l’exception de Bundee Aki, cela ne semble pas être un problème majeur, par exemple pour l’Irlande.

Assez avec les excuses. L’Angleterre peut encore se faufiler devant l’Argentine, le Japon et les Samoa dans sa poule, mais seulement si elle se présente avec un numéro 8 bien dynamique et résistant, un talonneur capable de lancer avec précision, un plan de jeu plus positif et une volonté farouche d’établir le record. droit. Leur travail de remise en forme estival pourrait encore porter ses fruits et il y a des signes de progrès dans leur mutilation.

Mais s’ils devaient à nouveau affronter les Fidji en quart de finale de Coupe du monde en octobre, qui gagnerait ? Et les Pumas et les Samoa auraient-ils pu écourter leur campagne avant même d’en arriver là ? Le rugby anglais a un besoin urgent d’être sauvé – de lui-même autant que de tout autre chose – avant d’être rejeté indéfiniment.