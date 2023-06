Le rubis rouge le plus gros et le plus précieux à vendre pour un record de 35 millions de dollars

Un rubis de 55,22 carats est devenu à la fois le joyau le plus gros et le plus précieux jamais vendu aux enchères, rapportant 34,8 millions de dollars jeudi.

La pierre est passée sous le marteau à New York en juin, moins d’un an après que la société canadienne Fura Gems l’a découverte dans l’une de ses mines au Mozambique.

Avant la vente, Sotheby’s a décrit le bijou comme « extrêmement rare » et « le rubis le plus précieux et le plus important » jamais mis sur le marché. Il a été nommé Estrela de Fura – ou Star of Fura dans la langue officielle du Mozambique, le portugais.

Bien que les ventes record de pierres précieuses soient dominées par les diamants, en particulier les diamants colorés, les rubis sont également considérés comme les pierres précieuses les plus rares et les plus précieuses au monde. Le précédent record d’enchères pour un rubis a été établi par le Sunrise Ruby, une pierre de 25,59 carats trouvée au Myanmar qui a rapporté 30,3 millions de dollars à Genève, en Suisse, en 2015.

Estrela de Fura a été taillée dans une pierre brute qui a fait la une des journaux lorsqu’elle a été découverte par des mineurs en juillet dernier. Pesant à l’origine 101 carats, soit presque deux fois plus que dans sa forme actuelle, il s’agissait du plus gros rubis de qualité gemme jamais découvert.

L’énorme pierre a été taillée en une forme symétrique plus petite et polie, des processus qui éliminent les impuretés et améliorent la couleur et la brillance d’une pierre précieuse avant qu’elle ne soit mise sur le marché. Selon Sotheby’s, un rapport de l’Institut suisse de gemmologie a déclaré que cela avait « résulté en des teintes rouges vives dues à de multiples réflexions internes ».

Dans un communiqué, le fondateur et PDG de Fura Gems, Dev Shetty, a déclaré que des pierres d’une telle taille et d’une telle qualité sont « presque inconnues ».

« De l’analyse et de l’étude approfondies de la pierre – au processus de taille et de polissage – nous avons travaillé avec le plus grand soin et le plus grand respect pour le rubis, reconnaissant son importance et sa stature », a-t-il ajouté.

Bien que les rubis aient été découverts pour la première fois au Mozambique il y a plusieurs décennies, une industrie importante n’y est apparue qu’après 2009, lorsqu’un énorme gisement de pierres a été découvert près de la ville septentrionale de Montepuez. Le Mozambique est aujourd’hui l’un des pays producteurs de rubis les plus productifs au monde.

Estrela de Fura était parmi les pierres déterrées de la région. Sotheby’s l’a décrit comme possédant une « clarté exceptionnelle » et une couleur rouge foncé connue sous le nom de « sang de pigeon » – une teinte plus traditionnellement associée aux rubis birmans très recherchés.

Le responsable des bijoux de la maison de vente aux enchères pour les Amériques, Quig Bruning, a déclaré dans un communiqué que le rubis pourrait aider les pierres africaines à concurrencer, « et même à éclipser » celles du Myanmar (le pays anciennement connu sous le nom de Birmanie).

Le rubis a été inclus dans la vente « Magnificent Jewels » de Sotheby’s, qui était en tête d’affiche avec un diamant rose de 10,57 carats, The Eternal Pink, qui a rapporté le même montant qu’Estrela de Fura. Le diamant « ultra-rare » a été décrit par la maison de vente aux enchères comme possédant « une couleur et une brillance sans précédent ».

Les deux pierres précieuses ont été exposées dans différentes villes, dont Dubaï, Singapour et Genève, avant d’être vendues à New York.