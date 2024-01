Le Rubin Museum va fermer son espace à New York après 20 ans – ARTnews.com

Photo Matthew Eisman/Getty Images

Cet automne, le Rubin Museum of Art, institution dédiée à l’art de l’Himalaya, fermera son espace new-yorkais après 20 ans d’activité.

Mais plutôt que de cesser d’exister, le musée continuera d’exister comme une institution sans espace qui accorde des prêts à long terme et comme une organisation qui facilitera la recherche. En outre, le musée continuera à faciliter l’attribution d’un prix pour l’art himalayen et une série de subventions pour des projets axés sur ce domaine.

Le dernier jour du musée dans ses locaux de Chelsea sera le 6 octobre. Un porte-parole du musée a déclaré ARTactualités qu’avec la fermeture de l’espace physique du Rubin, l’institution licencierait environ 40 pour cent de son personnel, les travailleurs occupant des postes de réception étant les plus touchés.

Dans une interview, le directeur Jorrit Britschgi, qui dirige le musée depuis 2017, a déclaré que ce nouveau modèle pour le Rubin était une tentative de transformer l’institution en une « organisation mondiale ».

« Il s’agit d’exploiter la collection, d’exploiter nos connaissances, d’exploiter nos ressources financières et de vraiment réfléchir à ce à quoi nous avons toujours pensé, à savoir : comment se fait-il qu’un musée du 21e siècle ressemble encore autant à un musée du 20ième siècle?” » dit Britschgi. « Comment pouvons-nous redéfinir notre façon de fonctionner en tant qu’organisation ?

Britschgi a déclaré que le Rubin, comme presque toutes les autres institutions aux États-Unis, avait été confronté à des difficultés pendant la pandémie, connaissant une baisse de la fréquentation piétonnière et un déficit financier suite à une fermeture à long terme en 2020. Mais il a déclaré que la fermeture du New Le musée de York n’était en aucun cas une réponse aux troubles de la pandémie.

Le Rubin a été fondé en 2004 pour abriter la collection de Donald et Shelley Rubin, qui avaient rassemblé une gamme d’œuvres d’art de l’Himalaya, des peintures sur rouleaux aux remerciements aux bouddhas et plus encore – au cours des décennies précédentes. L’offre du musée comprend également des expositions d’art contemporain en plus des présentations de collections permanentes.

Parmi les principales attractions du musée figure sa salle du sanctuaire bouddhiste tibétain, destinée à recréer l’expérience d’être dans un espace religieux à travers des peintures sur rouleaux, des bouddhas, des textiles, des instruments de musique, etc. La salle du sanctuaire fermera ses portes avec le reste du musée en octobre, mais un porte-parole de Rubin a déclaré que le musée cherchait un nouveau domicile permanent à New York.

Situé dans un ancien grand magasin Barney’s, le musée a été salué par la critique dès son ouverture pour se démarquer dans une scène artistique exiguë. Holland Cotter, dans son ouvrage de 2004 New York Times du musée, a félicité l’institution pour la façon dont elle « adhère à l’idéal occidental moderne d’exposer l’art dans une zone épurée, éclairée par une atmosphère et sans idéologie ».

Une salle de sanctuaire bouddhiste tibétain était l’une des principales attractions du musée d’art Rubin. Photo Matthew Eisman/Getty Images

Comme beaucoup d’autres institutions détenant des objets anciens, le Rubin a été contraint de faire face à des appels au rapatriement d’une partie de ses fonds ces dernières années. Le musée a volontairement rapatrié une sculpture du XIVe siècle et une sculpture du XVIIe siècle. Torana, ou porte d’entrée associée à l’architecture bouddhiste et hindoue, vers le Népal en 2022. Un an plus tard, le musée a également renvoyé un masque Bhairava. Les chercheurs avaient apporté la preuve que les deux objets avaient été volés sur des sites au Népal par des passeurs.

Jorrit Britschgi, directeur du Rubin Museum of Art. Photo Ali Smith

Au moment du Rapatriement en 2022, le Rubin a indiqué qu’il procédait à un examen complet de sa collection. Mais certains militants continuent d’affirmer que le Rubin détient des objets volés. Britschgi a déclaré que la fermeture du musée new-yorkais n’avait « rien à voir avec le rapatriement ».

Les rapatriements ont conduit les dirigeants du Rubin à soutenir un projet de musée au Népal en août dernier. Britschgi a mené des discussions avec le conseil d’administration pour collecter des fonds pour la réalisation d’un projet à Katmandou qui a aidé les habitants à transformer un monastère bouddhiste datant du 11ème siècle en premier musée de la région.

L’implication du musée dans le projet a attiré l’attention des défenseurs locaux du rapatriement au Népal, qui y ont vu une tentative de détourner l’attention d’autres demandes de restitution liées au pillage de sites religieux au cours des années 1970 et 1980. Britschgi a déclaré cette semaine que le Rubin continuerait à faire des efforts de recherche de provenance une préoccupation majeure et que le processus de gestion des rapatriements ne changerait pas à mesure que le modèle du musée évoluerait.

Sous sa nouvelle forme, le Musée Rubin continuera à faire circuler sa collection, en envoyant des objets en prêt à long terme et en continuant à faciliter l’étude de ces œuvres.