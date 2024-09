Le RTX 5090 de Nvidia inclurait 32 Go de VRAM et des besoins énergétiques importants

Nvidia prévoirait de livrer sa prochaine carte graphique GeForce RTX 5090 avec 32 Go de mémoire GDDR7. Le fuyard matériel Kopite7kimi a spécifications publiées selon la rumeur pour les RTX 5090 et RTX 5080 aujourd’hui, et les deux cartes seraient plus gourmandes en énergie alors que Nvidia cherche à lancer des GPU de nouvelle génération plus performants.