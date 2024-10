Le RTX 5070 de Nvidia serait lancé aux côtés du RTX 5090 au CES 2025

Les spécifications des RTX 5090 et RTX 5080 ont été divulguées le mois dernier, le produit phare de Nvidia, le RTX 5090, devant être livré avec 32 Go de mémoire GDDR7 et une spécification de 600 watts. Wccftech rapporte que le RTX 5070 comportera un bus mémoire de 192 bits avec 12 Go de VRAM GDDR7. Le RTX 5070 aurait également une puissance totale de 250 watts, soit 14 % de plus que le RTX 4070. kopite7kimi a corroboré le rapport, suggérant que le GPU sera livré avec 12 Go de VRAM et la spécification de 250 watts.