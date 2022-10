Le Royaume-Uni voit une augmentation des observations de grands félins sauvages, un expert l’appelle “problème crucial”

Une récente augmentation des observations de “puma noir” au cours des derniers mois a déconcerté les habitants du Royaume-Uni, un expert des grands félins affirmant que jusqu’à 1 000 félins sauvages pourraient vivre dans les forêts du pays.

Trois grandes observations de chats ont été signalées au Royaume-Uni ce mois-ci seulement, Le Soleil a rapporté. Bien qu’il y ait 2 000 observations dans le pays chaque année, beaucoup pensent que l’augmentation des observations au cours des derniers mois suggère que les grands félins pourraient devenir plus audacieux alors qu’ils quittent les bois à la recherche de nourriture.

“C’est une question cruciale”, a déclaré au Sun l’expert en chats sauvages Rick Minter, qui a étudié les grands félins de la région pendant 20 ans. “Comment pouvons-nous accepter de vivre aux côtés de grands félins en Grande-Bretagne?”

Luke Hickman, 30 ans, a récemment capturé l’un des grands chats sur sa caméra à l’extérieur de sa maison de Newton, dans le Cheshire, où le chat pouvait être vu se déplacer derrière sa voiture avant de quitter la zone.

LE DÉCLIN DES ESPÈCES DE BALEINES EN DANGER EST RALENTI MAIS LES ESPÈCES PERDENT ENCORE DES FEMELLES REPRODUCTRICES TROP RAPIDEMENT

Deux jours plus tôt, Julie Murphy a repéré un chat d’une description similaire qu’elle a dit “chargé” sur son véhicule à environ 10 minutes du domicile de Hickman.

Minter dit que les grands félins “s’aventurent très occasionnellement dans les zones urbaines à des moments calmes”, ce qui est “probablement dû au fait qu’un gros félin a un territoire à proximité et se détourne parfois vers les périphéries urbaines”.

LA POLICE DE L’OREGON OFFRE 11 500 $ DE RÉCOMPENSE POUR DES INFORMATIONS SUR LA MORT D’UNE FEMELLE À COLLIER

Minter a souligné que malgré l’augmentation des observations, les gens ne devraient pas craindre les “animaux timides et méfiants” et a déclaré que les chats ne sont pas “de grands prédateurs en liberté” cherchant à attaquer les gens.

“Ils ont beaucoup plus peur de nous et le plus souvent ils essaient juste d’éloigner les humains de leur territoire.

BIG CAT RESCUE DE ‘TIGER KING’ SE PRÉPARE À L’OURAGAN IAN À TAMPA

On pense que 1 000 des grands félins pourraient vivre dans les bois au Royaume-Uni.

Minter, qui est consultant en environnement dans le nouveau documentaire “Britain’s Big Cat Mystery”, affirme que l’analyse de l’ADN et les preuves photographiques montrent que les grands félins comme les léopards noirs, les pumas et les lynx sont actifs dans les bois du Royaume-Uni.

Le Sun a rapporté que des “panthères noires” ont été repérées dans tout le Royaume-Uni au Pays de Galles, en Écosse et en Angleterre, y compris un puma noir qui a été repéré dans le jardin d’une maison à Abersoch, au Pays de Galles, ce qui a conduit à appeler la police en raison de la grande quantité de touristes dans la région.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des animaux exotiques ont été importés dans le royaume insulaire depuis l’époque de l’Empire britannique, a rapporté The Sun, et sont devenus populaires dans les années 1960. De nombreux grands félins ont été relâchés dans la nature lorsque le gouvernement a adopté une loi en 1976 qui exigeait que les grands animaux de compagnie soient enregistrés et bénéficient de conditions de vie convenables.

De nombreux chats ont été remis aux zoos, mais certains ont été abattus si les zoos n’avaient pas de place pour les animaux, ce qui a encore encouragé les résidents à les relâcher dans la nature, selon The Sun.