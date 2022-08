Le Royaume-Uni voit un nombre record d’immigrants illégaux traverser la Manche, alors que le plan d’expulsion est bloqué

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Royaume-Uni a vu un nombre record de migrants en une seule journée traverser la Manche cette semaine, alors que le gouvernement s’efforce de mettre en œuvre un programme visant à envoyer des immigrants illégaux au Rwanda.

Les médias britanniques ont rapporté que 1 295 migrants ont traversé la Manche depuis l’Europe dans de petites embarcations, un record quotidien. La BBC a rapporté que cela signifie que 22 557 migrants ont traversé depuis le début de l’année.

Les immigrants illégaux ont généralement traversé le Royaume-Uni en sautant à l’arrière de camions alors qu’ils traversaient de Calais, en France, à Douvres, soit par ferry, soit par le tunnel sous la Manche.

Cependant, le nombre de personnes traversant la Manche sur de petits bateaux a fortement augmenté après 2018. Selon les chiffres du gouvernement britannique, il n’y avait que 299 immigrants illégaux pris en train de traverser dans de petits bateaux en 2018. En 2021, ce nombre était passé à 28 526.

LE ROYAUME-UNI ANNONCE UN ACCORD POUR ENVOYER DES MIGRANTS ILLÉGAUX AU RWANDA, DIT QUE C’EST RENDU POSSIBLE PAR LE BREXIT

Les immigrants illégaux viennent principalement de pays éloignés du Royaume-Uni et ont traversé plusieurs pays sûrs pour se rendre à Blighty.

Les chiffres officiels montrent que depuis 2018, les Iraniens et les Irakiens représentent la moitié de toutes les arrivées de petits bateaux, suivis des migrants d’Érythrée, de Syrie, d’Afghanistan, du Soudan, du Vietnam puis d’Albanie. Cependant, cette année, les Albanais sont désormais à égalité avec les Afghans en tant que nation avec le plus de personnes arrivant par petits bateaux, chacun représentant 18% du total. De plus, quelque 2 165 Albanais sont arrivés en Grande-Bretagne via cette route au cours des six premiers mois de 2022.

Le gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre conservateur Boris Johnson, s’est engagé à plusieurs reprises à réprimer l’immigration clandestine, mais a eu du mal à tenir ses promesses.

Plus tôt cette année, le gouvernement de Johnson a annoncé un accord avec le Rwanda qui verrait l’envoi d’immigrants illégaux là-bas à la place – une décision qui a suscité l’indignation des politiciens de gauche britanniques ainsi que des Nations Unies.

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE POUSSE LE PROJET DE LOI POUR RÉPRIMER L’IMMIGRATION ILLÉGALE ET RETENIR LES MIGRANTS AU LARGE

L’accord était similaire à certains égards aux efforts déployés par l’administration Trump aux États-Unis pour mettre en œuvre des accords de “pays tiers sûrs” qui verraient les migrants y être envoyés à la place. De tels accords sont conçus pour empêcher ceux qui utilisent les demandes d’asile comme un manteau pour couvrir la migration économique.

Johnson a déclaré dans un discours que le déménagement avait été rendu possible par Départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne qui a donné à la Grande-Bretagne un plus grand contrôle sur ses politiques d’immigration.

“Cette approche innovante, motivée par notre impulsion humanitaire commune et rendue possible par les libertés du Brexit, fournira des voies d’asile sûres et légales tout en perturbant le modèle économique des gangs, car cela signifie que les migrants économiques profitant du système d’asile n’auront pas accès à rester au Royaume-Uni », a déclaré Johnson. “Alors que ceux qui en ont réellement besoin seront correctement protégés, y compris avec un accès aux services juridiques, à leur arrivée au Rwanda et auront la possibilité de construire une nouvelle vie dans ce pays dynamique soutenu par le financement que nous fournissons.”

Johnson a déclaré que sept migrants sur 10 arrivés par de petits bateaux étaient des hommes de moins de 40 ans et ont traversé “des pays manifestement sûrs, dont beaucoup en Europe où ils auraient pu et auraient dû demander l’asile”.

Cependant, le premier vol en juin a été bloqué après que la Cour européenne des droits de l’homme – distincte de l’Union européenne, dont le Royaume-Uni s’est écarté – a émis une injonction.

Les vols ont été suspendus depuis lors au milieu de la contestation judiciaire en cours avec des objections axées sur des problèmes présumés de droits de l’homme liés à l’envoi de migrants dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Le Guardian a rapporté jeudi que le ministère de l’Intérieur prévoyait une nouveau vol d’expulsion avant une audience de la Haute Cour britannique sur la question le mois prochain. Le Royaume-Uni a également annoncé cette semaine un nouveau plan pour “accélérer” les expulsions d’Albanais hors du pays.

“Un grand nombre d’Albanais se font vendre des mensonges par des passeurs impitoyables et des gangs du crime organisé vicieux, ce qui les amène à faire des voyages perfides dans des bateaux fragiles vers le Royaume-Uni”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Priti Patel dans un communiqué. “Cet abus de notre système d’immigration et les gens qui risquent leur vie ne peuvent pas continuer.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.