Le Royaume-Uni vise à vacciner tous les adultes d’ici la fin juillet, selon le gouvernement

Le gouvernement britannique a annoncé son intention de vacciner tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet – un mois plus tôt que son objectif précédent.

Il souhaite également que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, ou souffrant d’un problème de santé sous-jacent, se font vacciner avant le 15 avril plutôt que le 1er mai.

Annonçant le nouvel objectif, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que malgré les problèmes de production des fournisseurs, qui ont tourmenté les voisins du Royaume-Uni dans l’UE, le Royaume-Uni devrait disposer des fournitures dont il a besoin pour accélérer sa campagne de vaccination.

Pfizer et AstraZeneca, les deux producteurs des vaccins utilisés par le Royaume-Uni, ont connu des problèmes d’approvisionnement en Europe.

L’UE et AstraZeneca ont été impliquées dans une dispute publique le mois dernier sur des problèmes d’approvisionnement.

Mais alors que l’UE tarde à déployer son programme de vaccination, le Royaume-Uni est l’un des rares pays à avancer.

Plus de 17,2 millions de personnes, soit près d’un tiers des adultes du pays, ont reçu la première des deux doses d’un vaccin depuis le début des vaccinations le 8 décembre.

La Grande-Bretagne retarde l’administration des secondes doses de vaccin jusqu’à 12 semaines après la première afin de donner au plus grand nombre de personnes possible une protection partielle.

L’approche a été critiquée dans certains pays – et par Pfizer – mais est soutenue par les conseillers scientifiques du gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni a le pire nombre de morts en Europe et a passé une grande partie de l’hiver dans un verrouillage strict.

Les bars, restaurants, gymnases, écoles, salons de coiffure et tous les magasins non essentiels ont été fermés, tandis que les épiceries, les pharmacies et les restaurants à emporter sont toujours ouverts.

Le gouvernement envisage sa feuille de route hors du verrouillage mais adopte une approche prudente, les hôpitaux traitant toujours environ 20000 patients atteints de coronavirus.

John Edmunds, membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement, a déclaré dimanche à la BBC: «Si nous nous calmions très rapidement maintenant, nous aurions une nouvelle augmentation des hospitalisations».

Edmunds a déclaré qu’il y avait une incertitude supplémentaire en raison de nouvelles variantes de virus, dont une identifiée en Afrique du Sud, qui pourraient être plus résistantes aux vaccins actuels.