Le Royaume-Uni veut que la Chine cesse d’embaucher ses anciens pilotes militaires – médias

Pékin serait désireux d’enseigner à son armée de l’air comment mieux vaincre les avions de guerre occidentaux

Le ministère britannique de la Défense (MoD) serait alarmé par l’embauche présumée par la Chine d’une trentaine de pilotes militaires vétérans pour enseigner aux stagiaires de l’Armée populaire de libération.

La pratique est légale et a été remarquée pour la première fois par le gouvernement britannique en 2019, lorsqu’une poignée de cas de ce type ont été identifiés, a expliqué un responsable anonyme, selon plusieurs organes de presse occidentaux, dont la BBC, Sky News et le New York Times.

Selon les médias, le ministère de la Défense considère la situation suffisamment grave pour émettre une «alerte de menace» pour avertir les pilotes en service et les anciens pilotes de la campagne de recrutement chinoise.

“Nous prenons des mesures décisives pour arrêter les programmes de recrutement chinois”, a déclaré un porte-parole du MoD, cité par la presse. La déclaration rappelait que les militaires étaient « sous réserve de la loi sur les secrets officiels » et a déclaré que le ministère était “examiner l’utilisation des contrats de confidentialité et des accords de non-divulgation” pour faire face à de tels problèmes.

Selon la source primaire, qui a été décrite comme une “officiel occidental” ou un fonctionnaire du MoD britannique par des journalistes, la Chine paie les pilotes à hauteur de 270 000 dollars par an.

Lire la suite L’UE invitée à repenser sa politique chinoise – FT

Les pilotes familiers avec les avions de combat F-35 fabriqués aux États-Unis n’ont pas été recrutés, a affirmé la source. Mais les personnes qui ont piloté des modèles plus anciens, tels que le Typhoon, le Harrier, le Jaguar et le Tornado, ainsi que des hélicoptères militaires, dont le Wildcat et le Merlin, travaillent désormais pour la Chine, a ajouté le responsable. Certains des pilotes ont été décrits comme des personnes dans la cinquantaine, mais personne n’a été nommé.

La Chine recherchait des talents non seulement dans la Royal Air Force, mais aussi dans d’autres branches de l’armée britannique, selon les rapports. Une académie en Afrique du Sud, qui n’a pas non plus été nommée, aurait agi comme intermédiaire dans le stratagème.

Pilotes britanniques parmi les instructeurs “améliorent presque certainement les connaissances et les capacités militaires de la Chine”, Sky News a cité la source comme disant. Mais le gouvernement britannique n’a aucune preuve que quelqu’un ait enfreint la loi en travaillant en Chine.

“Nous prenons des mesures pour dissuader les pilotes actuels et anciens d’être recrutés, et nous voulons éviter que la Chine ait l’impression que notre silence antérieur sur cette question est interprété à tort comme notre acceptation ou notre approbation de cette activité”, a déclaré le fonctionnaire.

LIRE LA SUITE: Le cabinet Truss réécrit «à la hâte» sa position sur la Chine

Les relations entre Londres et Pékin se sont détériorées pendant des années sous les gouvernements conservateurs consécutifs. La Première ministre Liz Truss désignerait bientôt la Chine comme “menace” à la Grande-Bretagne dans une version mise à jour d’un document de stratégie mondiale.