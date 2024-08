Le ministre de l’Intérieur a ordonné une révision de la stratégie antiterroriste de l’État dans un contexte de violence croissante contre les femmes et les filles, rapporte le journal britannique

La misogynie extrême au Royaume-Uni sera traitée de la même manière que l’extrémisme islamiste et d’extrême droite dans le cadre d’un nouveau plan gouvernemental visant à combler les lacunes de la stratégie antiterroriste du pays, a rapporté le Sunday Telegraph, ajoutant que cette mesure intervient en réponse à la violence croissante contre les femmes.

La ministre de l’Intérieur Yvette Cooper a ordonné une révision de la stratégie de lutte contre la violence envers les femmes et les filles, dans un contexte de craintes croissantes quant à la législation actuelle trop restrictive, écrit le journal. Les directives mises à jour devraient obliger les enseignants à orienter les élèves qu’ils soupçonnent de misogynie extrême vers le programme antiterroriste du gouvernement, appelé Prevent.

Actuellement, les enseignants, les professionnels de la santé et le personnel des autorités locales sont tenus d’orienter une personne vers le programme s’ils estiment qu’elle est susceptible de se radicaliser.



« Pendant trop longtemps, les gouvernements n’ont pas réussi à lutter contre la montée de l’extrémisme, tant en ligne que dans nos rues, et nous avons vu le nombre de jeunes radicalisés en ligne augmenter », Cooper a déclaré au journal qu’il s’engageait à combler toutes les lacunes dans la politique existante qui empêchent les autorités de réprimer la violence.

La révision complète du programme Prevent, qui devrait être achevée dès cet automne, se concentrera sur l’élaboration d’une approche stratégique actualisée impliquant une collaboration étroite entre le gouvernement et les communautés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie de lutte contre l’extrémisme que le ministère de l’Intérieur prévoit de dévoiler d’ici l’année prochaine.















Cette mesure devrait répondre aux inquiétudes croissantes concernant l’influence de personnages misogynes qui sont considérés comme radicalisant les adolescents via diverses plateformes en ligne, a noté le média, citant Andrew Tate, un influenceur britannique-américain controversé et autoproclamé « misogyne, » à titre d’exemple. Tate attend actuellement son procès en Roumanie pour des accusations de viol, de trafic d’êtres humains et de constitution d’un gang criminel visant à exploiter sexuellement des femmes.

Le ministère de l’Intérieur énumère actuellement plusieurs catégories d’extrémismes, notamment l’islamisme, l’extrême droite, les droits des animaux, l’environnement et l’Irlande du Nord, comme des sujets de préoccupation. La liste comprend également une sous-culture en ligne appelée « incel » abréviation de « célibataire involontairement ». Il s’agit d’une vision du monde misogyne promue par les hommes qui blâment les femmes pour le manque de perspectives romantiques des hommes.

Au cours de l’année se terminant le 31 mars 2023, 6 817 signalements ont été effectués au programme Prevent, ce qui représente une augmentation de 6,4 % par rapport à l’année précédente, selon les statistiques suivies par le gouvernement. Parmi eux, 37 % ont été classés comme « Vulnérabilité présente mais pas d’idéologie de risque antiterroriste », tandis que 19 % étaient liés à des idéologies d’extrême droite et 11 % étaient associés à l’extrémisme islamiste.

En février, une étude menée par la multinationale britannique des télécommunications Vodafone a révélé que 70 % des enseignants avaient constaté une augmentation du langage sexiste dans leurs classes au cours de l’année écoulée, tandis que 69 % des garçons avaient été confrontés à des messages faisant la promotion de la misogynie. Il a également été révélé que 42 % des parents avaient entendu leurs fils faire des commentaires inappropriés en raison de ce qu’ils avaient vu en ligne.