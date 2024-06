Le Royaume-Uni va se concentrer sur les espions russes et chinois – Telegraph – RT World News

Les sources du média affirment que le MI-5 alloue davantage de ressources aux efforts de contre-espionnage

Le service de contre-espionnage britannique MI-5 a déplacé son attention des menaces terroristes potentielles vers les défis posés par les espions d’adversaires proches, notamment la Russie, la Chine et l’Iran, a rapporté samedi le Telegraph, citant des sources.

Selon les sources du journal, même si les autorités britanniques considèrent toujours le terrorisme international et national comme une priorité, l’agence consacre désormais davantage de ressources aux efforts de contre-espionnage contre ces trois pays. Le calcul du MI-5 a changé en raison du conflit en Ukraine et de l’impasse entre l’Occident et la Russie, de la prétendue campagne d’espionnage massive de la Chine et de la prétendue volonté de l’Iran de recruter des criminels pour cibler ceux qui s’opposent au gouvernement de Téhéran, a déclaré le Telegraph.

« La lutte contre le terrorisme n’a pas été dépriorisée, mais elle a été prioritaire en même temps » a déclaré une source gouvernementale de haut rang au média, ajoutant que le MI-5 « la charge de travail a définitivement évolué dans cette direction. »

Le Telegraph a également affirmé que le soutien de la Grande-Bretagne à l’Ukraine avait conduit à une augmentation de l’espionnage de la part de la Russie. «Plus vous sortez, plus vous vous retrouvez dans leur ligne de mire» » a déclaré l’une des sources.















Le mois dernier, le Royaume-Uni a expulsé l’attaché de défense russe et « un officier du renseignement militaire non déclaré » dans ce qu’il disait être une tentative de « démanteler les opérations russes de collecte de renseignements » dans le pays.

Cette décision intervient après que le Royaume-Uni ait accusé un ressortissant britannique – qui travaillait prétendument dans l’intérêt de Moscou – d’avoir orchestré un incendie criminel ciblant des entreprises liées à l’Ukraine à Londres. L’ambassade de Russie au Royaume-Uni a protesté contre cette expulsion, affirmant qu’elle avait été effectuée dans le cadre de « un prétexte sans fondement et quelque peu ridicule. »

L’année dernière, Richard Moore, chef du service de renseignement MI-6, a exhorté les Russes « aux prises avec… des dilemmes » au milieu du conflit ukrainien pour « Joignez-vous à nous. »

Du côté de la Chine, les autorités britanniques ont arrêté mi-mai trois espions présumés qui auraient aidé les services de renseignement de Hong Kong. Hong Kong, une ancienne colonie britannique qui fonctionne comme une région administrative spéciale de la Chine, a nié ces accusations, tandis que l’ambassade chinoise a rejeté les allégations comme « sans fondement et calomnieux ».

Fin avril, le Times a rapporté que les services de sécurité britanniques examineraient les universitaires et les chercheurs impliqués dans la science de pointe dans les universités afin de lutter contre les activités présumées d’espionnage chinois.