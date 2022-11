Le Royaume-Uni va reconsidérer son approche sur la répartition des migrants — RT World News

Le gouvernement britannique demandera aux petites villes et aux zones rurales d’héberger davantage de demandeurs d’asile qui traversent illégalement la Manche, a déclaré le ministre de l’Immigration Robert Jenrick.

Jonathan Gullis, un député conservateur de Stoke-on-Trent, dans l’ouest de l’Angleterre, a déclaré mercredi à Jenrick au Parlement que des demandeurs d’asile étaient « jetés » dans des hôtels de sa circonscription par l’entrepreneur privé Serco.

«Quand le ministre va-t-il dire à Serco Stoke-on-Trent qu’il a fait sa part et qu’il ne l’utilisera plus? Et s’il ne le fait pas, pourquoi ne le fera-t-il pas ? demanda Gulis.

Jenrick a répondu que le gouvernement était “tenter de se procurer un logement dans un éventail beaucoup plus large d’autorités locales.”

« Historiquement, le problème était centré sur des villes comme Stoke-on-Trent. Nous cherchons maintenant à obtenir un logement plus largement dans les petites villes, les villes et même dans certains cas dans les zones rurales », dit le ministre.















“Cela signifie, je le crains, que tant que les chiffres sont si élevés que davantage de régions du pays sont confrontées à ce problème – mais cela garantit une plus grande équité quant à la manière dont, en tant que pays, nous l’abordons.”

Selon The Telegraph, la moitié des 120 000 demandeurs d’asile sont hébergés dans seulement 25 communautés locales, soit environ 6% des 374 conseils d’Angleterre et du Pays de Galles.

La Grande-Bretagne a accepté lundi de verser à la France 63 millions de livres sterling (74,7 millions de dollars) cette année pour renforcer la sécurité dans les ports du pays afin de réduire les traversées illégales de la Manche par bateau. C’est la voie d’entrée au Royaume-Uni utilisée par plus de 40 000 personnes cette année seulement, selon le gouvernement.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est dit convaincu que l’accord avec la France réduira le nombre de migrants.