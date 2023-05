Le Royaume-Uni va poursuivre la réduction des effectifs de l’armée – Times

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, voudrait s’en tenir aux plans élaborés avant le conflit ukrainien

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, poursuivra ses plans visant à réduire la taille de l’armée britannique malgré le conflit en Ukraine et l’augmentation des dépenses militaires, a rapporté vendredi le Times, citant des sources.

En 2021, le ministère de la Défense a annoncé son intention de réduire le nombre de soldats de 82 000 à un peu plus de 70 000, tout en réduisant le nombre de chars de 227 à 148. Cependant, en raison du conflit en cours entre Moscou et Kiev, l’idée de réduction des effectifs a fait de nombreux députés et commandants militaires britanniques mal à l’aise, avec Patrick Sanders, le chef de l’armée, l’appelant « pervers » dans le contexte d’un conflit majeur en Europe.

Malgré ces inquiétudes, et avec les alliés de l’OTAN du Royaume-Uni qui se bousculent pour renforcer leurs forces armées, les ministres britanniques croient que Londres « n’est pas soumis à une pression importante pour changer de cap. » La question devrait être traitée dans un document de commandement de la défense dont la publication est prévue en juin.

Le gouvernement britannique prévoit toujours de réduire le nombre d’infanterie au profit de l’artillerie, selon le Times.

« Nous avons trop d’infanterie – un héritage des guerres contre-insurrectionnelles en Afghanistan et en Irak. Nous avons besoin de plus d’artillerie. Le jury ne sait pas si vous avez besoin de chars de combat principaux », une source gouvernementale a déclaré au point de vente.

Une autre source de l’armée a déclaré au Times que « la principale leçon de l’Ukraine est que vous avez besoin de masse », ajoutant que « La vérité est que nous n’avons pas assez d’infanterie et nous n’avons pas assez d’artillerie. »

En mars, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que le budget de la défense augmenterait de 5 milliards de livres sterling (6,2 milliards de dollars) au cours des deux prochaines années, avec des fonds supplémentaires destinés à la fois à reconstituer les stocks d’armes envoyés en Ukraine et à moderniser l’arsenal nucléaire.

Cela vient au milieu d’avertissements selon lesquels le Royaume-Uni ne serait pas à la hauteur s’il devait se battre avec un adversaire proche de ses pairs. Wallace lui-même a déclaré en janvier que l’armée est « évidé et sous-financé. En février, le général à la retraite Richard Barrons a déclaré dans un éditorial pour The Sun que le Royaume-Uni pourrait manquer de munitions en quelques heures en cas de conflit majeur. Il a ajouté que l’armée britannique ne peut actuellement pas être considérée comme une force de l’OTAN « de premier plan ».

Au milieu du conflit ukrainien, de nombreux pays occidentaux, dont l’Allemagne, la France et la Pologne, ont augmenté leurs budgets militaires, les dépenses militaires totales en Europe enregistrant la plus forte augmentation d’une année sur l’autre depuis au moins 30 ans, selon le Stockholm International Peace Institut.