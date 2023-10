Le Royaume-Uni va poursuivre Greta Thunberg – WaPo — RT World News

La police a inculpé la militante suédoise pour le climat après qu’elle ait manifesté devant une conférence sur le pétrole et le gaz.

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été condamnée à comparaître devant un tribunal britannique après avoir été arrêtée mercredi lors d’une manifestation pour le climat devant une conférence sur le pétrole et le gaz à Londres, a rapporté le Washington Post.

Thunberg, 20 ans, a été accusé de « ne pas se conformer à une condition imposée en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’ordre public », » a déclaré le journal, citant une déclaration envoyée par courrier électronique de la police métropolitaine de Londres. Le militant a été libéré sous caution et doit comparaître devant le Westminster Magistrates’ Court le 15 novembre.

Avant son arrestation, Thunberg et d’autres manifestants avaient bloqué l’entrée d’un hôtel du quartier chic de Mayfair à Londres où se tenait l’événement, scandant « L’argent du pétrole est retiré. »

Le directeur général de Good Law Practice, Lochlinn Parker, a déclaré au Washington Post que la police britannique s’est vu accorder davantage de pouvoirs et qu’elle est prête à les utiliser, ce qui a conduit à une « augmentation significative des arrestations. » Il a noté que Thunberg pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 £ (environ 3 000 $) s’il était reconnu coupable. En comparaison, les amendes pour des infractions similaires dans sa Suède natale sont plus proches de 200 dollars.















Les arrestations lors de manifestations publiques sont apparemment devenues une routine pour Thunberg. L’écologiste a été inculpée et condamnée à une amende à deux reprises cette année en Suède, où elle et d’autres militants du groupe Reclaim the Future ont bloqué une route utilisée pour le transport du pétrole. Elle a également été arrêtée en Allemagne pour avoir protesté contre la démolition d’un village pour faire place à une mine de charbon, et en Norvège pour avoir exigé le retrait de 151 éoliennes des pâturages de rennes.

Alors que les médias libéraux admirent depuis longtemps la jeune militante climatique pour ses actions, d’autres ont critiqué Thunberg pour avoir proposé des changements radicaux dans divers secteurs industriels. En mars, des mineurs polonais ont organisé des funérailles simulées pour Thunberg afin de protester contre une directive européenne sur les émissions qui, selon eux, pourrait conduire à la fermeture de la plupart des mines de charbon du pays.

Malgré l’absence de politique environnementale spécifique de Thunberg, elle est connue pour sensibiliser le public au changement climatique dans le monde entier et a été nominée pour le prix Nobel de la paix chaque année entre 2019 et 2023.