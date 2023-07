Le Royaume-Uni va ouvrir des négociations commerciales avec la Turquie pour « approfondir les relations »

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Royaume-Uni est sur le point de conclure un nouvel accord commercial avec la Turquie dans le but d’approfondir ses relations avec le pays.

Les négociations sur un accord de libre-échange actualisé devraient commencer en 2024 après que les deux pays ont annoncé qu’il était possible d’améliorer l’accord commercial existant.

L’accord actuel, qui a été reconduit après le Brexit, est limité au commerce des marchandises et les négociateurs britanniques tenteront d’élargir la relation pour couvrir le commerce et les services numériques, reflétant le statut de la Grande-Bretagne en tant qu’économie à prédominance de services.

Kemi Badenoch, secrétaire aux affaires et au commerce, a déclaré: «La Turquie est un partenaire commercial important pour le Royaume-Uni et cet accord est le dernier exemple de la façon dont nous utilisons notre statut de nation commerçante indépendante après le Brexit pour négocier des accords adaptés à les atouts économiques du Royaume-Uni.

« Je suis impatient d’utiliser cet accord pour approfondir les relations commerciales entre le Royaume-Uni et la Turquie, stimuler la croissance économique et soutenir les entreprises dans tout le pays. »

Les objectifs des négociateurs britanniques doivent encore être déterminés à la suite d’une consultation qui devrait commencer à l’automne, mais devraient se concentrer sur l’élargissement de l’accès à la Turquie pour les services britanniques.

Il pourrait également être possible d’obtenir des importations moins chères en provenance de Turquie, en particulier de fruits et légumes méditerranéens et de produits tels que l’huile d’olive.

Le ministre des Exportations, Lord Offord, se rendra en Turquie plus tard en juillet pour discuter d’autres opportunités potentielles.

Le commerce de la Grande-Bretagne avec la Turquie valait 23,5 milliards de livres sterling en 2022, mais a fortement favorisé la Turquie, le Royaume-Uni important 6,5 milliards de livres sterling de plus qu’il n’exportait, selon les chiffres du gouvernement.

Les exportations turques vers le Royaume-Uni comprennent des véhicules, des vêtements et des machines électriques, tandis que le Royaume-Uni vend des groupes électrogènes et des métaux à la Turquie.