Le Royaume-Uni va interdire les chiens américains XL Bully après une série d’attaques récentes

Les chiens American XL Bully seront interdits au Royaume-Uni après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak les a qualifiés de « danger pour nos communautés » vendredi.

Cette décision fait suite au tollé général suscité par une série d’attaques récentes, dont une qui a grièvement blessé une fillette de 11 ans.

Sunak a demandé aux ministres du gouvernement de définir légalement les caractéristiques du XL Bully américain avec l’aide de la police et d’experts canins. La race n’est pas reconnue par des groupes tels que le Kennel Club en Grande-Bretagne ou l’American Kennel Club aux États-Unis.

« Il ne s’agit pas actuellement d’une race définie par la loi, donc cette première étape vitale doit se faire rapidement », a déclaré Sunak dans une déclaration vidéo publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous interdirons ensuite la race en vertu de la loi sur les chiens dangereux, et de nouvelles lois seront en place d’ici la fin de l’année.

Un homme a été tué jeudi dans une attaque qui aurait pu impliquer un XL Bully américain.

« Le chien américain XL Bully constitue un danger pour nos communautés, en particulier pour nos enfants », a déclaré Sunak. « Je partage l’horreur de la nation face aux récentes vidéos que nous avons tous vues. »

Les Pitbull terriers, les tosas japonais, les dogo Argentinos et les fila Brasileiros sont actuellement interdits au Royaume-Uni, selon l’Associated Press.

L’American XL Bully est à l’origine issu du pitbull terrier américain. Certains militants ont demandé que ce type de chien soit ajouté à la liste des animaux interdits, car ils pensent que ces animaux présentent des caractéristiques dangereuses.

Le UK Kennel Club ne reconnaît pas non plus la race, mais a fait valoir qu’aucune race n’est intrinsèquement dangereuse. L’organisation ne pense pas que les interdictions spécifiques à une race s’attaquent aux facteurs les plus importants contribuant aux attaques, principalement aux propriétaires de chiens irresponsables qui entraînent leurs chiens à être agressifs.

Les noms des races d’intimidateurs proviennent de leur origine utilisée dans les sports sanguinaires, tels que l’appâtage des taureaux. Les chiens sont de stature musclée et ont des structures osseuses plus lourdes que les pit-bulls.

