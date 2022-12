Le Royaume-Uni va former des juges ukrainiens pour mener des procès pour crimes de guerre contre des soldats russes | Nouvelles du monde

Un groupe de 90 juges ukrainiens suivra une formation, dispensée par le Royaume-Uni, pour mener des procès pour crimes de guerre contre des soldats russes.

Le premier groupe de juges a assisté à des sessions dans un lieu secret de la région la semaine dernière, et d’autres suivront dans les mois à venir, dans le cadre d’un investissement de 2,5 millions de livres sterling.

Dans sa première interview diffusée en tant que procureure générale, Victoria Prentis a déclaré à Sky News que cela garantirait que les auteurs d’atrocités puissent – ​​à une échelle sans précédent – ​​être poursuivis pendant que le conflit se poursuit.

La grande majorité des procès pour crimes de guerre devraient être menés dans le pays par des juges ukrainiens.

Jusqu’à présent, 14 Des soldats russes ont été condamnésavec le premier essai réalisé en mai.

Mais un vaste dossier de plus de 43 000 crimes signalés a déjà été enregistré.

“Ils poursuivent les crimes de guerre en temps réel”, a déclaré Mme Prentis. “C’est un conflit vivant et très brutal.

“Ukraine se débrouille avec toutes les difficultés que nous connaissons actuellement dans le pays, avec des choses comme le pouvoir et l’organisation des tribunaux, pour juger les crimes de guerre.

“C’est très important, évidemment parce que la justice est importante, mais aussi parce que j’espère que les soldats et officiers russes qui regardent les poursuites ukrainiennes en ce moment se rendront compte qu’ils doivent agir conformément au droit international.

“Ces 90 juges reviendront après une formation très intensive, capables de mieux gérer ces tribunaux.”

Image:

Procureur général du Royaume-Uni, Victoria Prentis



Le “Nuremberg” russe

Président ukrainien Volodymyr Zelenkyy et son épouse Olena, qui ont visité le Royaume-Uni ce mois-ci, ont plaidé pour la création d’un tribunal spécial pour l’Ukraine, qu’ils ont comparé aux procès de Nuremberg, pour les dirigeants russes.

La Cour pénale internationale de La Haye a déjà ouvert une enquête sur la guerre en Ukraine – mais les Zelensky disent qu’un tribunal spécial à ses côtés pourrait poursuivre un plus large éventail de crimes.

Cela n’a pas été explicitement soutenu par le gouvernement britannique, mais Mme Prentis a déclaré que toutes les options étaient envisagées, dans le cadre de discussions avec les autorités ukrainiennes.

Lire la suite:

Loyautés partagées et compromis désordonnés pour les réfugiés ukrainiens

“Je suis sûre que la grande majorité de ces crimes de guerre seront jugés par des juges ukrainiens en Ukraine, où se trouvent les témoins et les preuves”, a-t-elle déclaré.

“Mais je suis également sûr que la communauté internationale voudra avoir un moment où la justice est rendue, et vue d’être rendue. Nous ne savons pas encore exactement quelle forme cela prendra. Toutes les options sont sur la table.”

Au cours de sa longue carrière d’avocate du gouvernement avant d’entrer en politique, Mme Prentis a déclaré: “Je ne pense pas que nous ayons jamais prévu que nous aurions à nouveau des crimes de guerre en Europe et que nous devions commencer à parler de procès à la Nuremberg.”

La formation des juges est dirigée par Sir Howard Morrison, un juge britannique qui a travaillé à la Cour pénale internationale et aux Tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda.

Image:

Sir Howard Morrison dit que les hauts responsables russes jugés “ne peuvent pas être exclus”



Il s’est entretenu avec Sky News à son retour de la région après la première session de trois jours.

Les équipes de Sky News ont été témoins du travail des équipes de justice mobiles dans le pays, comme à Makariv, à l’extérieur de Kyiv, où des responsables affirment que 130 corps ont été retrouvés en avril.

Sir Howard a déclaré: “Les crimes de guerre apportent une dimension supplémentaire, en particulier lorsque vous avez des fosses communes.

“J’ai passé 25 ans à regarder littéralement ou métaphoriquement des fosses communes, et croyez-moi, c’est un exercice très différent d’un seul corps ou d’une seule victime.

“Ils [judges] sont tout à fait conscients de la nécessité de mener ces essais conformément aux normes internationalement reconnues. »

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

Sir Howard était le juge du procès de l’ancien dirigeant bosniaque Radovan Karadzic et a déclaré qu’il espérait que de hauts dirigeants russes pourraient éventuellement être traduits en justice – mais cela prendrait du temps et de l’engagement.

Il a dit : « On m’a dit quand j’étais à l’ICT [tribunal for the former Yugoslavia]que nous n’essaierions jamais Milosevic, Karadzic ou Mladic, et nous avons essayé les trois.

“Donc, vous ne savez pas comment les vents politiques vont changer de direction à l’avenir. Cela peut être un processus long et lent, mais vous ne pouvez pas entièrement exclure que les Russes, les hauts responsables russes, dans la politique ou dans l’armée puissent un jour venir avant un tribunal international ».