Le Royaume-Uni va envoyer des missiles de défense aérienne à l’Ukraine

La Grande-Bretagne fera don de missiles AMRAAM à Kiev, selon le ministre de la Défense Ben Wallace

Le Royaume-Uni va fournir à l’Ukraine des missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) pour aider le pays à “défendre son ciel”, a déclaré le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. Cette annonce fait suite à des frappes russes à grande échelle contre des cibles et des infrastructures militaires ukrainiennes plus tôt cette semaine.

“J’ai autorisé la fourniture de missiles anti-aériens AMRAAM à l’Ukraine”, Wallace a déclaré jeudi dans un communiqué. “Ces armes aideront l’Ukraine à défendre son ciel contre les attaques et à renforcer sa défense antimissile globale aux côtés du NASAMS américain”, il ajouta.

Des dizaines de missiles devraient être livrés à l’Ukraine dans les prochaines semaines, selon Sky News.

Londres a fourni 2,3 milliards de livres sterling (environ 2,5 milliards de dollars) d’aide militaire à Kiev depuis le début du conflit avec Moscou fin février, mais c’est la première fois qu’elle fournira un type d’armement aussi puissant.

Les lanceurs de l’AMRAAM ne proviendront pas du Royaume-Uni, car les missiles devraient être tirés à partir de systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS) fournis par les États-Unis.

Des centaines de missiles de défense aérienne supplémentaires d’autres types seront également envoyés en Ukraine ainsi que davantage de drones aériens et 18 obusiers, selon la Grande-Bretagne.

Les États-Unis avaient promis plus tôt huit NASAMS, la Maison Blanche ayant déclaré mercredi qu’elle envisageait de livrer deux de ces lanceurs. “aussitôt que nous pouvons.”

La déclaration fait suite à de lourdes frappes de missiles russes sur l’Ukraine lundi et mardi. Moscou a déclaré qu’ils répondaient aux “tactiques terroristes” employées par Kiev, qui comprenaient des tentatives de sabotage de la centrale nucléaire de Koursk et du gazoduc TurkStream ainsi que l’attentat à la bombe contre le pont de Crimée samedi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses missiles avaient touché toutes les cibles prévues et que tous les objectifs de l’opération avaient été atteints. Selon le président de la Douma d’État russe, Vyacheslav Volodin, 70 installations de l’infrastructure énergétique ukrainienne ont été touchées, le pays perdant 50 % de sa capacité de production. Le ministre ukrainien de l’Énergie a confirmé que 30 % des infrastructures énergétiques du pays avaient été endommagées par le barrage de missiles.

Après les frappes, le président Zelensky a posté sur Twitter que « La défense aérienne est actuellement la priorité numéro un de notre coopération de défense » avec des partenaires étrangers.

Mercredi, l’Ukraine a déclaré que la première unité du système allemand de défense aérienne IRIS-T à la pointe de la technologie était arrivée. Berlin en a promis quatre à Kiev, les trois autres devant être expédiés l’année prochaine.

Moscou a longtemps condamné les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et certains autres pays, arguant qu’elles n’ont fait que prolonger les combats et augmenter le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.