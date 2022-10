Le Royaume-Uni va envoyer des missiles à l’Ukraine pour se défendre contre les frappes aériennes russes | Nouvelles du monde

Le Royaume-Uni fournira pour la première fois à l’Ukraine un certain nombre de missiles puissants pour se défendre contre les frappes aériennes russes, mais il ne fournit pas les armes qui les lancent.

Au lieu de cela, les fusées AMRAAM – capables d’abattre des missiles de croisière – aideront à armer les systèmes de défense aérienne qui seront remis à Ukraine par les États-Unis.

Une pénurie d’approvisionnement de ces systèmes signifie que les alliés occidentaux, réunis cette semaine à Bruxelles, ont du mal à répondre aux demandes de plus en plus urgentes du gouvernement de Kyiv pour protéger le ciel ukrainien des attaques de missiles et de drones russes.

L’ONU condamne la “tentative d’annexion illégale” – Dernières mises à jour sur la guerre en Ukraine

Interrogé par Sky News pour savoir si l’échec de l’Occident à donner plus rapidement à l’Ukraine plus de ces systèmes de défense aérienne indispensables était dû à un manque de volonté politique ou à un manque de fournitures, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, n’a donné qu’une demi-réponse.

“Eh bien, ce n’est certainement pas une question de manque de volonté”, a-t-il déclaré mercredi au siège de l’OTAN à Bruxelles, s’exprimant après avoir présidé un groupe de contact d’alliés de l’OTAN et d’autres partenaires qui se sont réunis pour promettre un soutien militaire à l’Ukraine.

“L’engagement, la détermination que le président [of the Joint Chiefs of Staff General Mike Milley] et dont j’ai été témoin dans cette réunion du groupe de contact aujourd’hui était inspirant, et c’est ce que j’ai dit aux membres du groupe. Ils restent déterminés à faire tout ce qu’ils peuvent pour générer des capacités supplémentaires.”

Mais un haut diplomate a déclaré à Sky News qu’une pénurie d’approvisionnement en systèmes de défense aérienne était un facteur clé limitant la capacité des alliés à répondre aux besoins de l’Ukraine.

Le Royaume-Uni et d’autres membres de l’OTAN ont réduit leurs dépenses de défense, réduit la taille de leurs forces armées et réduit leurs stocks de munitions après la fin de la guerre froide.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché tardivement une refonte du financement de leur sécurité collective, mais il faut du temps pour réapprovisionner les magasins.

Lire la suite:

Centrale nucléaire de Zaporizhzhia – un accident imminent

Les forces russes « seront bientôt aux dernières réserves de carburant »

Les missiles de défense aérienne britanniques, dont on pense qu’ils comptent à deux chiffres, arriveront en Ukraine dans les prochaines semaines.

“Les dernières frappes aveugles de la Russie sur des zones civiles en Ukraine justifient un soutien supplémentaire à ceux qui cherchent à défendre leur nation”, a déclaré jeudi Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, dans un communiqué publié par le ministère de la Défense.

“J’ai donc autorisé aujourd’hui la fourniture de missiles anti-aériens AMRAAM à l’Ukraine.

“Ces armes aideront l’Ukraine à défendre son ciel contre les attaques et à renforcer sa défense antimissile globale aux côtés du NASAMS américain.”

Washington s’est engagé à envoyer un total de huit systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS) en Ukraine, les deux premiers devant être livrés prochainement et les six autres sur une plus longue période.

L’Allemagne a également livré un système de défense aérienne, et trois autres devraient arriver l’année prochaine.

En plus des nouvelles fusées, le Royaume-Uni fera également don de centaines de missiles de défense aérienne supplémentaires moins puissants, ainsi que de centaines de drones et de 18 autres obusiers d’artillerie.

L’annonce est intervenue alors que les ministres de la défense de l’OTAN se réunissaient pour une deuxième journée à Bruxelles jeudi, bien que M. Wallace n’était pas présent lors de la réunion de mercredi.

Ils devraient discuter des moyens de reconstituer leurs propres stocks de munitions et travailler ensemble pour se procurer des armes pour leur sécurité ainsi que pour continuer à soutenir l’Ukraine à long terme.